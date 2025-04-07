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7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»

07 апреля 2025 07:07
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В память о жертвах и героях Великой Отечественной войны. Во Дворце Республики проходит масштабный проект «Каждый третий». Концерт-реквием – это рассказ о судьбах простых людей, синтез новых песен о войне и победе и уникальных кадров хроники, исторических фактов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»-2

В рамках проекта также поднята тема геноцида мирного населения. Представлены данные о навсегда утраченных населенных пунктах. В те страшные годы, по уточненным данным, Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Нет семьи, в которой не ощущается эта утрата, оставившая глубокий и болезненный след. Проект «Каждый третий» служит своего рода машиной времени, погружая зрителей в далекие времена Великой Отечественной войны. Он позволяет осознать, какой ценой была завоевана Великая Победа.

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»-4

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
По поручению главы государства проект «Каждый третий» будет показан абсолютно для всех областей. Каждая область в течение недели побывает во Дворце Республики для того, чтобы увидеть этот проект. Благодаря проекту «Каждый третий» мы сделали из всего большого зала одну большую сцену. Новые технические элементы, которые доселе мы не использовали. Максимальное вовлечение. Благо, что это все-таки Дворец Республики, здесь есть такие технические возможности, чтобы сделать это на самом высоком уровне и с максимальным погружением для зрителя.

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»-6

Песни о войне, написанные в годы Великой Отечественной, и современные произведения создают эмоциональный мост между прошлым и настоящим. В условиях попыток со стороны Запада переписывания истории и искажения фактов, сохранение памяти о событиях тех лет – это не только дань уважения погибшим, но и важное напоминание о ценности мира.

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»-8

– Это незабываемый концерт, который оставит след в наших сердцах, и мы будем его долго помнить. 
Основано на реальных событиях, это все так впечатлило, это было очень так масштабно.

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»-10

Очень хороший концерт, правда, с мурашками от начала и до самого его завершения.

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»-12

Помнить о прошлом – это обязанность любого поколения. И доносить из уст в уста следующим поколениям, которые идут за нами. Для меня это очень впечатлительно настолько, что вот иду и рассказываю, и просто в таком впечатлении. Надо про это говорить всем. Надо беречь мир.

Дополняют концерт-реквием выставочные проекты. Так, фото-экспозиция «Судьбы, сложенные в треугольник» – это совместная работа агентства БЕЛТА и музея истории Великой Отечественной войны.

7 апреля в столице представители Витебской области.

# Концерт в Минске # Великая Отечественная война # ГУ «Дворец Республики»

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