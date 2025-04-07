7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»

В память о жертвах и героях Великой Отечественной войны. Во Дворце Республики проходит масштабный проект «Каждый третий». Концерт-реквием – это рассказ о судьбах простых людей, синтез новых песен о войне и победе и уникальных кадров хроники, исторических фактов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках проекта также поднята тема геноцида мирного населения. Представлены данные о навсегда утраченных населенных пунктах. В те страшные годы, по уточненным данным, Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Нет семьи, в которой не ощущается эта утрата, оставившая глубокий и болезненный след. Проект «Каждый третий» служит своего рода машиной времени, погружая зрителей в далекие времена Великой Отечественной войны. Он позволяет осознать, какой ценой была завоевана Великая Победа.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

По поручению главы государства проект «Каждый третий» будет показан абсолютно для всех областей. Каждая область в течение недели побывает во Дворце Республики для того, чтобы увидеть этот проект. Благодаря проекту «Каждый третий» мы сделали из всего большого зала одну большую сцену. Новые технические элементы, которые доселе мы не использовали. Максимальное вовлечение. Благо, что это все-таки Дворец Республики, здесь есть такие технические возможности, чтобы сделать это на самом высоком уровне и с максимальным погружением для зрителя.

Песни о войне, написанные в годы Великой Отечественной, и современные произведения создают эмоциональный мост между прошлым и настоящим. В условиях попыток со стороны Запада переписывания истории и искажения фактов, сохранение памяти о событиях тех лет – это не только дань уважения погибшим, но и важное напоминание о ценности мира.

– Это незабываемый концерт, который оставит след в наших сердцах, и мы будем его долго помнить.

– Основано на реальных событиях, это все так впечатлило, это было очень так масштабно.

– Очень хороший концерт, правда, с мурашками от начала и до самого его завершения.