Белорусский самолёт с гумпомощью вылетел в Мьянму

По поручению Президента с аэродрома «Мачулищи» отправился военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны Беларуси. На его борту – гуманитарная помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед вылетом генеральный консул Республики Союз Мьянма в Беларуси прибыл на аэродром проводить борт и лично поблагодарить наших авиаторов и весь белорусский народ за оказываемую помощь.

Мо Чжо Ту, генеральный консул Республики Союз Мьянма Беларуси: В нашей стране около 8 тысяч погибших, 4 тысяч раненых, 200 пропавших без вести людей. Мьянме очень нужны эти продукты и вещи. Мы говорим Президенту огромное спасибо и всей Беларуси за помощь Мьянме. Нам нужны медикаменты, место, где люди смогут пока что жить, и материалы для домов, чтобы их снова построить. Мы знаем, что вы будете помогать и дальше, поэтому за это огромное спасибо.

Виталий Сельчонок, командир экипажа Ил-76:

Полет представляет по протяженности 17 500 километров, то есть накладывает отпечаток на экипаж. Это все-таки 12 часов 55 минут в воздухе находиться надо будет. Плюс в стране сейчас перебои с электричеством, плохо работают радиолокационные системы. Маршрут проходит над Республикой Союз Мьянма, практически 300 километров без радиосвязи.

Белорусские авиаторы неоднократно выполняли подобные задачи. В частности, в 2023 году они в сложнейших условиях осуществляли полеты в Турцию и Сирию, а в 2020-м доставляли гуманитарные грузы в Китай. Сначала самолет пролетит пять часов до Новосибирска, дозаправится и затем отправится в Республику Союз Мьянма. Полет будет проходить через воздушное пространство Монголии, Китая и непосредственно Мьянмы.