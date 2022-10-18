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Лукашенко о государственной идее: предлагали море идей, я их все отверг. Не ложатся на душу, на сердце

18 октября 2022 17:00
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 октября состоялась важная встреча. Александр Лукашенко пообщался с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не могли в разговоре обойти стороной общий научный интерес – философию. Ее Александр Лукашенко назвал любимой студенческой дисциплиной. Особенно актуальна сегодня в геополитическом вихре тема идеологии. По мнению нашего Президента, государственная идея не формируется искусственно, а созревает со временем.  

Лукашенко о государственной идее: предлагали море идей, я их все отверг. Не ложатся на душу, на сердце-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей, которые с предложением на государственные. Я их все отверг, потому что не ложатся на душу, на сердце человека. Что за идея, которая не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце? Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь как-то что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно, пока время тебя не заставит ее сформулировать. Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю: может, мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть.  

Лукашенко о государственной идее: предлагали море идей, я их все отверг. Не ложатся на душу, на сердце-4

Александр Дугин в свою очередь подметил, возможно, именно в такой непростой период и происходит укрепление идеологических установок общества. В целом собеседники обменялись мнениями по самым разным актуальным вопросам. Разговор длился более двух часов.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Дугин # Фотофакт

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