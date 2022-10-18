Александр Дугин – Президенту Беларуси: «Я давнишний изначальный поклонник и Беларуси, и вашего курса. Никогда в нём не сомневался»

Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия):

Искренне благодарю вас за приглашение посетить республику. Я давнишний изначальный поклонник и Беларуси, и вашего курса. Никогда в нем не сомневался. В самые сложные времена (между нашими государствами были сложные времена) я всей душой, всем сердцем, всеми своими возможностями поддерживал вас, поддерживал ту линию, которую вы вели. Вы не дали разграбить свое государство, не совершили тех ошибок, которые, увы, мы в 1990-е годы совершили и сейчас исправляем с таким трудом. Я искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности. А значит, нас самих. Значит, нашего единства, нашего Союзного государства. И сегодня мы как раз, как вы и сказали, спиной к спине. Все остальные оказались где-то... Либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашу славянскую, русскую, белорусскую идею вместе.

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