Лукашенко на встрече с Дугиным: «Люди не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой прежде всего интерес заключался в том, чтобы вы воочию посмотрели, как живет Беларусь. Вы человек опытный и по Минску можете определить, чем дышит наша Беларусь. Ваша Беларусь. Я надеюсь, вы ее не отрываете в своем сознании и не считаете чужой. Несмотря на то, что сегодня это независимое суверенное государство. Вы можете видеть за цифрами, строчками, запятыми реальную картину, но люди не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, есть некая (и была) ревность, еще что-то.

Разные были причины. Поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии… Надеюсь, что об этом узнает каждый не только русский человек, но и россиянин. Когда-то, я помню, грубо скажу: хихикали в России некоторые, как я их называю, либерасты. Когда я сказал, что придет время, когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все: ну как это так, что? Что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим. Поэтому нам надо держаться друг возле друга, не надо пытаться как-то обойти один другого.

Читайте также:

Надёжный, эффективный и доступный по цене. Владимир Гусаков рассказал, каким видит белорусский электрокар

Лукашенко: беспилотники очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине

Лукашенко об успехах НАН: надо показать людям, что мы умеем делать, а показать есть что