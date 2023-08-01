Житель Гродно пытался запустить дрон на территорию Литвы

Житель Гродно собирался запустить дрон на литовскую территорию, но оператора и аппарат остановили пограничники, сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Беларуси.

Лидские пограничники успешно предотвратили попытку нарушения границы с помощью беспилотника на литовской границе 31 июля. При осмотре на месте задержания были найдены компоненты для беспилотного летательного аппарата, а также средства связи и приборы наблюдения.

В данный момент оперативными подразделениями Пограничной службы ведется активная работы по выяснению всех обстоятельств произошедшего.