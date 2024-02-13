Лукашенко о целевиках: молодёжь пришла – квартиру, жену или мужа подобрать – так не будет! Надо это всё заслужить
Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.
Отдельная тема – это аграрные вузы. Престижно – не престижно, но ректор горецкой академии отчитывается, мол, алгоритм выбора создан.
Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельхозакадемии:
Мы предлагаем проводить подбор целевиков, проживающих на территории своего и соседних районов, где располагаются соответствующие предприятия. Для дальнейшего их возвращения домой и, конечно же, закрепления. Заключать целевые договора напрямую с сельхозпредприятиями, а не с комитетами и управлениями по сельскому хозяйству. Так же назначать доплаты к стипендиям студентам и другое.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ведь работал в сельском хозяйстве руководителем. Все сейчас делают упор: да, надо им создать райские условия, молодежь пришла – квартиру, жену или мужа подобрать, а то и детей за них родить – все это сделать и зарплату хорошую. Так не будет! Чего мы перед собой ставим эти цели? Надо прийти и, героически поработав там, это все заслужить. Вам говорит человек, который как второе образование закончил вашу академию (или третье уже было образование) после политического. Я осознано пришел на экономический факультет, потому что я знал, что в сельском хозяйстве мне нужна будет экономика. Спустя некоторое время, будучи историком, мне подсунули математику. Статистика на таком уровне – я Президент сегодня, а вспоминаю эту дурь, зачем это мне было?
Идти от жизни – один из принципов работы Президента. Александр Лукашенко не теоретик, а практик.
Александр Лукашенко:
Вижу заведующую фермой, которая с техникума и так далее… Поработала немножко после колледжа. Прекрасный специалист, прекрасный, но к вам она не пойдет. Она боится вашей программы, боится учиться в этой академии.
Виталий Великанов:
Упрощаем уже. У нас такого…
– Упрощаться не надо, но надо предложить то, что им нужно. Я же вам говорю: пришел в академию нашу, мне надо экономика, и она пришла: да я зоотехник, мне нужна зоотехния, а ей подсовывают высшую математику.
Читайте также:
Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»
Лукашенко: если преподаватели хотят зарплату, как на Западе, ну так надо работать, как на Западе
Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит!