Лукашенко о целевиках: молодёжь пришла – квартиру, жену или мужа подобрать – так не будет! Надо это всё заслужить

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельхозакадемии: Мы предлагаем проводить подбор целевиков, проживающих на территории своего и соседних районов, где располагаются соответствующие предприятия. Для дальнейшего их возвращения домой и, конечно же, закрепления. Заключать целевые договора напрямую с сельхозпредприятиями, а не с комитетами и управлениями по сельскому хозяйству. Так же назначать доплаты к стипендиям студентам и другое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ведь работал в сельском хозяйстве руководителем. Все сейчас делают упор: да, надо им создать райские условия, молодежь пришла – квартиру, жену или мужа подобрать, а то и детей за них родить – все это сделать и зарплату хорошую. Так не будет! Чего мы перед собой ставим эти цели? Надо прийти и, героически поработав там, это все заслужить. Вам говорит человек, который как второе образование закончил вашу академию (или третье уже было образование) после политического. Я осознано пришел на экономический факультет, потому что я знал, что в сельском хозяйстве мне нужна будет экономика. Спустя некоторое время, будучи историком, мне подсунули математику. Статистика на таком уровне – я Президент сегодня, а вспоминаю эту дурь, зачем это мне было?

Идти от жизни – один из принципов работы Президента. Александр Лукашенко не теоретик, а практик.