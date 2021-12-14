Лукашенко о беженцах: «Назовите того человека, которого принуждают выехать на родину. Я лично разберусь с этим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никого силой не заставляем и не вынуждаем возвращаться на родину. Ни в коем случае. Это мною им обещано. Поэтому мы никого не принуждаем. Скажите мне хоть один факт и назовите того человека, которого принуждают выехать на родину. Я лично разберусь с этим. Мы не варвары, чтобы гнать людей туда, где им угрожает смерть. Люди там не просто жить не могут, они понимают, что, вернувшись обратно на родину, они погибнут. Поэтому мы ни в коем случае не гоним людей обратно. Единственное, на чем я всегда настаивал и давал поручения тем людям, которые отвечают за этот импровизированный лагерь, чтобы они рекомендовали тем людям, которые там есть, а их там около 1 000 человек осталось, чтобы они определились со своей дальнейшей судьбой. Потому что на улице зима, и вы видите, какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат. Потом мы же их постоянно обслуживаем. И торговля, деньги у кого есть, они приходят в наши передвижные магазины, покупают товары. Мы их обслуживаем в социальном плане, начиная от питания, одежды, банные, прачечные, какие-то мероприятия. И заканчивая лечением. Особенно детей. Нам это недешево обходится. Поэтому люди должны определиться, что они будут делать сегодня, завтра и послезавтра. Мы к этому их понуждаем. Но ни в коем случае мы их не будем силой возвращать домой.