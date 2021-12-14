Воспаление и даже температура. К чему может привести невылеченный кариес?

Зачастую поход к стоматологу вызывает не самые положительные эмоции. Пациенты могут оттягивать такой нежеланный визит на долгие месяцы, а то и годы. Специалистам приходится работать с очень запущенными случаями.

Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:

Мне хотелось бы рассказать, почему все-таки необходимо своевременно лечить зубы. Начнем с молочных зубов. Многие до сих пор уверены, что молочные зубки можно не лечить. Все равно они выпадут, а на их месте вырастут коренные. На самом деле те самые коренные, или постоянные, зубы находятся под зачатками молочных зубов. Если молочный зуб не вылечить вовремя, то воспаление с него может перейти на зачаток постоянного зуба. Постоянный зуб прорежется с белыми или коричневыми пятнами, а то и вовсе не на своем месте.

Даже если зубная боль вас не беспокоит, это совсем не значит, что посещение специалиста можно игнорировать. Многие стоматологические проблемы протекают бессимптомно, например, зубной налет твердеет и превращается в камень. Лечение на ранних стадиях происходит быстро и безболезненно, а профилактика и вовсе позволит прилично сэкономить ваш бюджет.

Наталья Грицкевич:

Невылеченный кариес приводит к пульпиту и периодонтиту, когда может появиться отек, припухлость, подняться температура. Человек просто будет вынужден бежать в поликлинику за неотложной помощью. Если и сейчас не лечить, это может привести к абсцессам и флегмонам. Это воспалительное заболевание, когда приходится делать уже разрезы не просто во рту, а даже снаружи, ставить специальные дренажные трубки и ложиться с этим всем в больницу. Если пациент совсем не лечил зубы и это привело к удалению, то тут уже нарушается функция пищеварения, потому что плохо пережеванная пища раздражает желудок и кишечник. Это может привести к гастриту и даже к язве. Очаги хронической инфекции могут привести к заболеваниям сердца, почек и суставов. Поэтому так важно вовремя посещать стоматолога и лечить все заболевания в ранней стадии.