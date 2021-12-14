Новый год для ребят из интернатов и домов семейного типа. В Беларуси началась акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Масштабный марафон добрых дел. Благотворительная акция «Наши дети» стартует 14 декабря в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она затронет каждый уголок страны. Во всех регионах пройдут новогодние представления. По традиции руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений и волонтеры посетят интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, чтобы поздравить малышей с Новым годом.