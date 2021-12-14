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Беженец: я не хочу, чтобы мои жена с дочкой вернулись сюда, на границу. Это не то место, где может жить новорождённый

14 декабря 2021 06:52
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. 14 декабря 37 дней, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Илона Волынец, СТВ:  
Тягостные дни ожидания им хоть как-то стараются скрасить белорусы – единственные, кому не все равно на страдания иностранцев. Хоть и пришли беженцы не в нашу страну, они хотят попасть в Германию и воссоединиться со своими семьями.  

На границу из разных уголков Беларуси уже поступило свыше 150 тонн гуманитарной помощи – это продукты, одеяла, подушки, теплые вещи и обувь. Также организовано ежедневное горячее питание и подвоз воды, работа автолавки и коммунальных служб, дежурят медицинские бригады и спасатели МЧС.  

Беженец: я не хочу, чтобы мои жена с дочкой вернулись сюда, на границу. Это не то место, где может жить новорождённый-1

В лагере остаются около 800 беженцев. Еще пять женщин находятся в Гродненском перинатальном центре. Три уже стали мамами, остальные родят со дня на день. На границе их ожидают мужья.  

Беженец: я не хочу, чтобы мои жена с дочкой вернулись сюда, на границу. Это не то место, где может жить новорождённый-4

Это моя дочка Мелина. Я не хочу, чтобы мои жена с дочкой вернулись сюда, на границу. Это точно не то место, где может жить новорожденный ребенок. Это моя вторая дочка, первому ребенку четыре года – мы все мечтаем скорее попасть в хорошие условия.  

Беженец: я не хочу, чтобы мои жена с дочкой вернулись сюда, на границу. Это не то место, где может жить новорождённый-7

Заботу о мамах и новорожденных уже взяли на себя Белорусский Красный Крест и Союз женщин. 14 декабря они привезут в роддом все необходимые вещи.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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