Беженец: я не хочу, чтобы мои жена с дочкой вернулись сюда, на границу. Это не то место, где может жить новорождённый

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. 14 декабря 37 дней, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Тягостные дни ожидания им хоть как-то стараются скрасить белорусы – единственные, кому не все равно на страдания иностранцев. Хоть и пришли беженцы не в нашу страну, они хотят попасть в Германию и воссоединиться со своими семьями.

На границу из разных уголков Беларуси уже поступило свыше 150 тонн гуманитарной помощи – это продукты, одеяла, подушки, теплые вещи и обувь. Также организовано ежедневное горячее питание и подвоз воды, работа автолавки и коммунальных служб, дежурят медицинские бригады и спасатели МЧС.