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Александр Лукашенко: нет необходимости создавать в Беларуси российские военные базы

17 февраля 2022 09:19
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Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 17 февраля, журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский, сообщает БЕЛТА.

На полигоне был разыгран тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации Союзного государства, а также подразделений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России. В соответствии с замыслом эпизода тактический десант противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства для их уничтожения. Для предотвращения нападения подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России заняли оборонительный рубеж на вероятном направлении выдвижения врага.

Летчики многоцелевых истребителей Су-35С провели воздушные бои с авиацией условного противника, завоевав господство в воздухе и обеспечив нанесение ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и Су-25, ударными вертолетами Ми-24 по десанту неприятеля.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко

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