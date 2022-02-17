У этих кукол нет лица, поэтому играть интереснее. Поговорили с мастерицей, которая делает белорусские сувениры

Издавна в Клецком районе для детей делали куклы на березовом поленке. В них сила природы, запах родного края. Таких лялек вы больше не найдете. Мастерице Татьяне Есис удалось возродить дочки-матери из глубины веков. Теперь на мастер-классы с интересом приходит новое поколение.

Татьяна Есис, мастер по куклам:

Об этой куколке рассказала жительница деревни Драбовщина Клецкого района Шпак Елена Михайловна. Кукол не было такого большого количества. Закручивали это поленко в платок, в кусок материала, ходили и вот так колыхали, игрались.

Делались разноцветные кисточки. Раньше не было этих погремушечек, а вот делали такую куколку, крутили-вертели, и вот эти кутасики яркие мелькали перед глазами, и ребенок успокаивался. Материал в Кухчицах заготавливают сами. Сушат дерево на солнце, разрезают по толщине-высоте. Из лоскутков делают сарафаны-хусточки. Сам себе дизайнер и парикмахер. После сундука традиций у кудесницы открылось новое дыхание, она создала авторскую коллекцию на основе самотканых скрутков. В этих колоритных куклах вспоминаешь колосовских и мележевских персонажей, дедушку и бабушку.

Татьяна Есис:

Вот такое полотно. Есть и местная лекарка, и жнейка (связана с сельским хозяйством), а это у нас рыбак Микола. У меня просто муж рыбак, и вот я сделала такой прообраз. Как вы заметили, здесь удочка у него. Коромысло сделано у девушки Настачки-красавицы. Все деревянные изделия делает Войтек Александр Михайлович. Мы с работниками нашего Дома культуры очень часто ездим в экспедиционные поездки по сбору материала для нашего музея и очень часто находим в старых домах льняные нитки, паклю, из которой я делаю причесочки своим красавицам. В центре внимания и обереговые ляльки без лица. Наши предки придавали им особый смысл. Они защищали от дурного глаза и невзгод, дарили благополучие и радость. Так, незамужние девушки делали себе счастливицу с длинной косой, хозяюшки – травницу с Иван-чаем и чаборком, чтобы было здоровье в доме.

Татьяна Есис:

Это куклы-неразлучники, у них одна рука на сливовой палочке, всю жизнь рука об руку до самой старости. Ставилась такая куколка в спальне, чтобы семья была крепкой и надежной. А это у нас Спиридон-солнцеворот – это куколка, если человек хочет что-то поменять в своей жизни.

Может, у него какие-то неудачи, проблемы, и он хочет изменить. И вот этот круг – круг солнца, он вращается и меняет жизнь в лучшую сторону. Также это оберег для водителей. Своих берегинь Татьяна делает на коленках, с хорошими мыслями и молитвой. Только в мужские дни и обязательно заканчивает начатое. Наши предки считали, что если оставить, уйдет сила, которую мастер отдает кукле.

Татьяна Есис:

В прошлом году я побывала, наверное, на всех фестивалях нашей области. Это и фестивали в Минске, Борисове, Молодечно, «Славянский базар». Люди подходят и говорят, что таких кукол они еще не видели, говорят: «Ваши куклы очень похожи на вас». Они улыбаются, и от этого как мастеру самой радостно становится на душе, такое чувство, что ты несешь добро такими куколками.