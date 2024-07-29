Лукашенко о белорусских станках: такой интерес в России я просто не ожидал!

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, не стоит зацикливаться только на рутинных вопросах, глава государства настаивает на активной работе по новым для нас направлениям, которые стали открытыми для белорусов благодаря сложившейся ситуации и заинтересованности в общем технологическом суверенитете и нашего старшего брата. Тем более под импортозамещающие проекты выделяют немалые деньги – бери да делай. Качественно делай.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем для себя открыть новые компетенции, очень важные для нашей страны. И заделы в этом направлении и в авиастроении, и в микроэлектронике, и особенно в станкостроении у нас есть. По поводу станкостроения я остроту почувствовал, когда был в Иркутске на авиастроительном заводе, разговаривая непосредственно с директорами предприятий. Ну такой интерес к нашим станкам, даже нынешним станкам, я просто не ожидал. Но это сегодняшний день, а может, и вчерашний – наши станки. Надо двигаться вперед. Притом россияне выделяют для этого средства. Только надо разумно подходить к этому и осваивать их.
Осенью в Минске пройдет и Высший госсовет, и союзный Совмин. Мы вплотную подошли к 25-летию с момента подписания Договора о создании Союзного государства – и это дедлайн для закрытия всех вопросов и повод задуматься: а что дает интеграция простому белорусу и россиянину? И может ли дать больше? Очевидно да, если видеть и минусы.
Лукашенко: «Что дает проект Союзного государства простому белорусу или россиянину?» Подробнее.
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