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Лукашенко о белорусских станках: такой интерес в России я просто не ожидал!

29 июля 2024 17:46
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Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о белорусских станках: такой интерес в России я просто не ожидал!-1

Конечно, не стоит зацикливаться только на рутинных вопросах, глава государства настаивает на активной работе по новым для нас направлениям, которые стали открытыми для белорусов благодаря сложившейся ситуации и заинтересованности в общем технологическом суверенитете и нашего старшего брата. Тем более под импортозамещающие проекты выделяют немалые деньги – бери да делай. Качественно делай.

Лукашенко о белорусских станках: такой интерес в России я просто не ожидал!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем для себя открыть новые компетенции, очень важные для нашей страны. И заделы в этом направлении и в авиастроении, и в микроэлектронике, и особенно в станкостроении у нас есть. По поводу станкостроения я остроту почувствовал, когда был в Иркутске на авиастроительном заводе, разговаривая непосредственно с директорами предприятий. Ну такой интерес к нашим станкам, даже нынешним станкам, я просто не ожидал. Но это сегодняшний день, а может, и вчерашний – наши станки. Надо двигаться вперед. Притом россияне выделяют для этого средства. Только надо разумно подходить к этому и осваивать их.

Лукашенко о белорусских станках: такой интерес в России я просто не ожидал!-7

Осенью в Минске пройдет и Высший госсовет, и союзный Совмин. Мы вплотную подошли к 25-летию с момента подписания Договора о создании Союзного государства – и это дедлайн для закрытия всех вопросов и повод задуматься: а что дает интеграция простому белорусу и россиянину? И может ли дать больше? Очевидно да, если видеть и минусы.

Лукашенко: «Что дает проект Союзного государства простому белорусу или россиянину?» Подробнее.

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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