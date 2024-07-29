Лукашенко о белорусских станках: такой интерес в России я просто не ожидал!

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, не стоит зацикливаться только на рутинных вопросах, глава государства настаивает на активной работе по новым для нас направлениям, которые стали открытыми для белорусов благодаря сложившейся ситуации и заинтересованности в общем технологическом суверенитете и нашего старшего брата. Тем более под импортозамещающие проекты выделяют немалые деньги – бери да делай. Качественно делай.