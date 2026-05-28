В Беларуси отмечают День пограничника

В Беларуси отмечается День пограничника – профессиональный праздник тех, кто выбрал делом всей жизни стоять на передовой защиты государства. Воины в зеленых фуражках первыми берут на себя любые угрозы извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта служба трудна, опасна и требует полной готовности к любым изменениям обстановки. Исторически защита рубежей Отечества была одной из самых ответственных и почетных миссий, выполнение которой Родина доверяла только лучшим. Пограничные войска Беларуси мужественно выполняют свой долг, решая самые ответственные задачи по обеспечению безопасности страны.

В честь праздника по всей республике сегодня, 28 мая, пройдут масштабные мероприятия. В столице и областных центрах запланированы торжественные шествия и возложения цветов к знаковым памятникам. В героическом Бресте торжества начнутся на площади Ленина и продолжатся шествием к мемориалу «Героям – стражам границ». Запланирован также масштабный мотопробег и праздничный концерт.