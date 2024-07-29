Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов

– Прийти покупаться. Пляж обалденный. Все есть. ФОК нереальный!

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Ежегодно количество туристов в Мяделе – мы же понимаем, что Мядельской район, конечно, Нарочь есть со своими санаториями замечательными, это Мядель. Поэтому я думаю, что именно Мядель каждый год будет становиться все привлекательнее и привлекательнее для туристов. Мы видим, я еще раз говорю, развитие Мяделя, развитие его экономики, именно как курортно-туристический регион. Вот мы должны постоянно думать об этом: как сегодня, что надо делать, чтобы привлекать большее количество гостей.