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Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов

29 июля 2024 17:39
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Мядель ярко и масштабно отметил 700-летний юбилей. На берегу озера Мястро развернулись более 30 интерактивных площадок: мастер-классы, город-ремесленников, дегустация блюд белорусской кухни, театральные постановки и выставки сельхозтехники, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов-1

Юбилей города стал праздником музыки – в режиме нон-стоп подарки от заслуженных артистов и местных коллективов. За профессионализм и многолетнюю плодотворную работу высокие награды и благодарности получили представители разных сфер – от экономической до культурной.

Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов-4

К юбилею города – подарок горожанам. На берегу озера отрыли новую пляжную локацию. С уютными беседками, детской площадкой и комфортными шезлонгами.

Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов-7

Мы очень рады увидеть, что так город изменился. Мне приятно, что руководство города, области помогло им измениться в лучшую сторону.

Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов-10

Красивый озерный край, насыщенный программами и всем остальным.

Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов-13

Прийти покупаться. Пляж обалденный. Все есть. ФОК нереальный!

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Ежегодно количество туристов в Мяделе – мы же понимаем, что Мядельской район, конечно, Нарочь есть со своими санаториями замечательными, это Мядель. Поэтому я думаю, что именно Мядель каждый год будет становиться все привлекательнее и привлекательнее для туристов. Мы видим, я еще раз говорю, развитие Мяделя, развитие его экономики, именно как курортно-туристический регион. Вот мы должны постоянно думать об этом: как сегодня, что надо делать, чтобы привлекать большее количество гостей.

Турчин на юбилее Мяделя: город каждый год будет становиться всё привлекательнее для туристов-16

Сегодня основу экономики Мяделя составляет туризм. В летний период количество посетителей нарочанского края увеличивается в два раза.

# Юбилеи # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области

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