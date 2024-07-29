Аграрии Минской области приостановили жатву из-за непогоды

Дожди и ветры временно поставили на паузу работу аграриев. Сейчас механизаторы в ожидании солнечных дней, чтобы продолжить жатву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

При этом Минская область продолжает держать лидерство по намолоту. Вклад аграриев центрального региона – 1 миллион 240 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Убрана половина площадей. Наращивают темп и в Столбцовском районе. Так, например, в сельскохозяйственном филиале «Минскоблагросервис» общий вес каравая составляет 1 800 тонн. Работают уже на пшеничных полях.

Александр Тямчик, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала «Минскоблагросервис»:

Хотелось бы, конечно, немного быстрее, но сдерживает в основном погода, мелкие ремонты, они устраняются быстро. Периодически идут дожди, приходится останавливаться. Протяженность хозяйства не слишком большая, если у нас своих три мехдвора, то топливо заправляется на мехдворах.

В хозяйстве ежедневно задействованы 12 механизированных бригад. Пока они в режиме ожидания. Агрономы продолжают мониторить ситуацию.