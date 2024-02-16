Лукашенко подписал Указ о корректировании проведения административных процедур. Что изменится?

В Беларуси корректируется проведение более 200 административных процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство изменений продиктованы временем. Некоторые процедуры упразднили из-за неактуальности, другие модифицировали для удобства.

Так, например, автовладельцам станет проще проходить техосмотр. Чтобы получить допуск к участию в дорожном движении, больше не потребуется предоставлять водительское удостоверение и страховку. Еще одной хорошей новостью станет увеличение срока действия прав: вместо 10 они будут действительны в течение 20 лет.

Не понадобятся дополнительные документы и при заключении договора об аренде жилья. В частности, можно будет обойтись без письменного согласия иных собственников. Предусмотрено и сокращение сроков выдачи некоторых справок: о декретном отпуске, регистрации ТС в ГАИ.