«Соседи при перекопке огорода обнаружили какие-то косточки». Останки неизвестного солдата перезахоронили в Полыковичах

Новости Беларуси. Гимн Беларуси, военный салют из трех залпов и минута молчания. В агрогородке Полыковичи Могилевского района в братской могиле торжественно перезахоронили останки неизвестного солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были найдены в ходе полевых поисковых работ с раскопками в деревне Половинный Лог.

Юрий Кармазин, поисковик Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Я сам житель Половинного Лога. Так получилось, что мои соседи при перекопке огорода обнаружили какие-то косточки. Пригласили нас, мы отработали этого бойца. К сложению, при раскопках ничего найдено не было.

Смерть бойца опровергает солдатское поверье, что снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает. По версии поисковиков, во время атаки врага боец спрятался в таком углублении, где его настигла гибель.

Ксения Юрченко, ученица Коминтерновской средней школы:

Сегодня, стоя на этом месте, я будто мысленно перенеслась в те трудные времена, когда солдаты боролись за мирную и спокойную жизнь. Я думаю, стоит помнить о нашей великой истории. Я и подумать не могла, что захоронение абсолютно чужого человека настолько тронет меня.