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«Закрыли все бюджетные места». В 2022-м вузы приняли 48 тысяч студентов

16 августа 2022 18:06
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Новости Беларуси. Итоги вступительной кампании в вузы подвели 16 августа в Минске. Студентами стали 48 тысяч вчерашних выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Закрыли все бюджетные места». В 2022-м вузы приняли 48 тысяч студентов-1

Бюджетные места закрыли практически все университеты. Что касается платной формы обучения, недобор составил 8 %. Самыми востребованными оказались специальности технико-технологического профиля, медицинские, IT и педагогические. На многих из них конкурс превысил три человека на место. В 2022 году россияне, желающие получить диплом белорусского образца, могли поступить по сертификатам ЕГЭ. Так, в наши университеты зачислили более 100 человек.  

«Закрыли все бюджетные места». В 2022-м вузы приняли 48 тысяч студентов-4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Прием в вузы сегодня – это важный процесс. Он работает не на сегодня, он работает на будущее. В части того, чтобы обеспечить экономику квалифицированными кадрами. Отрадно, что мы увидели заказчиков, они стали активнее себя проявлять в отношении целевой подготовки. Было заявлено больше на 20 % мест на целевую подготовку. Большинство целевых мест было выполнено, пришли абитуриенты с заключенными предварительно договорами.  

«Закрыли все бюджетные места». В 2022-м вузы приняли 48 тысяч студентов-7

Сергей Василец, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка:  
Мы в установленные сроки закрыли все бюджетные места, обошлись без дополнительного набора. С удовлетворением отмечаю, что план приема на бюджет нами был выполнен сразу. Это 885 мест по дневной форме обучения и 275 по заочной.  

«Закрыли все бюджетные места». В 2022-м вузы приняли 48 тысяч студентов-10

В 2022 году вступительная кампания проходила с некоторыми изменениями. Каждые три часа обновлялась информация о подаче документов и количестве свободных мест, что позволило будущим студентам маневрировать между факультетами и вузами.  

# Вступительная кампания # общество # Сергей Василец # Сергей Касперович # Фотофакт

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