Фильм про Нурсултана Назарбаева показали на кинофестивале «Лістапад»

Новая документалка голливудского мастера интригует. В ленте всемирно известный режиссер берет интервью у Нурсултана Назарбаева, но фильм вовсе не о политике. Через личность Назарбаева Оливер Стоун рассказывает историю становления и развития целой страны. В фильме впервые звучат неожиданные откровения экс-президента Казахстана. История развала Советского Союза и образование независимого Казахстана – в мельчайших подробностях, от первого лица, предложение в 20 миллиардов долларов от Каддафи за сохранение ядерного потенциала и честно об отношениях с лидерами других стран. И конечно, о личном.

В Минске представили полнометражную версию картины, но создатели сделали на основе материала еще и сериал в восьми эпизодах, который планируют показать на телеэкранах в разных странах.