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Фильм про Нурсултана Назарбаева показали на кинофестивале «Лістапад»

25 ноября 2021 15:56
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Новости Беларуси. На кинофестивале «Лістапад» прошла премьера фильма «Казах. История золотого человека». Это документальная картина, которую снял оскароносный режиссер Оливер Стоун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм про Нурсултана Назарбаева показали на кинофестивале «Лістапад»-1

Новая документалка голливудского мастера интригует. В ленте всемирно известный режиссер берет интервью у Нурсултана Назарбаева, но фильм вовсе не о политике. Через личность Назарбаева Оливер Стоун рассказывает историю становления и развития целой страны. В фильме впервые звучат неожиданные откровения экс-президента Казахстана. История развала Советского Союза и образование независимого Казахстана – в мельчайших подробностях, от первого лица, предложение в 20 миллиардов долларов от Каддафи за сохранение ядерного потенциала и честно об отношениях с лидерами других стран. И конечно, о личном.

В Минске представили полнометражную версию картины, но создатели сделали на основе материала еще и сериал в восьми эпизодах, который планируют показать на телеэкранах в разных странах.

Фильм про Нурсултана Назарбаева показали на кинофестивале «Лістапад»-4

Игорь Кобзев, продюсер проекта:
Многие могут нам сказать, чего вы не рассказали про эти события или про те. Но Оливер Стоун делает кино для мирового зрителя. Что может быть интересно в регионе, не совсем понятно и интересно будет всему миру. Мы в этом убеждаемся, потому что, когда был показ в Италии, встали люди рыдая, в слезах аплодировали, были в восхищении. Говорили, как мало знали про такую красивую страну.

Фильм про Нурсултана Назарбаева показали на кинофестивале «Лістапад»-7

Картина вызвала большой интерес. Наверное, потому что впервые в истории всемирно известный режиссер объективно рассказал о том, кто такие казахи.

# Кино # общество # Игорь Кобзев # Нурсултан Назарбаев # Оливер Стоун # Муаммар Каддафи # Фотофакт

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