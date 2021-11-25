Уделили внимание теме оказания электронных услуг населению и бизнесу. В Витебске стартовал цифровой региональный форум

Новости Беларуси. Цифровые решения в нефтехимической, энергетической, лесной и культурной отраслях 25 ноября обсуждали в Витебске. Там проходит форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания экспертов, а это представители властей IT-компаний, бизнеса, учебных заведений – цифровизация и внедрение современных технологий в жизнь общества в целом и в отдельные отрасли, в частности. Так, в Глубоком, который примет в 2022 году областные «Дожинки», хотят реализовать цифровой проект. База там уже есть. В конце сентября в райцентре запустили приложение «Мой город», где собрана вся информация о регионе. Уделили внимание на форуме и теме оказания электронных услуг населению и бизнесу. Говорили о повышении эффективности экспортного потенциала нашей страны.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу:

В качестве тестовых проектов мы сделали ряд 5D-паспортов, в которых наряду с объектами недвижимости, оцифрованными полностью в 3D, еще подтягивается правовая информация, земельная информация. И в условиях коронавируса конечному потребителю, инвестору, не надо выезжать на место, он полностью получает многомерную официальную информацию об объекте, может знакомиться с ним, а иногда даже приобретать на аукционе, не выезжая на место.