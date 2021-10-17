«Лукашенко невозможно победить! Он сильнейший Президент». Почему? Объясняет заслуженный артист Беларуси

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

Вернемся к событиям прошлого лета (август 2020 года), которые происходили в Минске, в стране акции протеста. В вашем профессиональном кругу артистов произошло какое-то деление по политическому принципу? «Александра Григорьевича невозможно победить, он является сильнейшим Президентом»

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я со сцены сказал, не было еще тогда выборов, в Александрии выступал. Некоторые уже поняли, как нужно. Я прямо со сцены сказал: «Александр Григорьевич, мы с вами!» Это тоже подействовало на некоторых артистов, я уверен. Александра Григорьевича невозможно победить, он является сильнейшим Президентом, я его считаю мирового класса, это мое такое впечатление. Почему? Потому что он мастер-класс может показать всему миру и показывает. Как им нужно учиться у него, как нужно работать. Тогда будет все ясно, потому что не было бы этой работы – не было бы у нас таких людей, подбор таких кадров, которые у нас сработали: МВД, КГБ, Вооруженные Силы. Он же на службе находится, должны же люди понимать, зачем провоцировать, зачем издеваться и делать их инвалидами тоже, некоторые работники милиции получили большие ранения. Не будет органов, системы правоохранительной – не будет нас, вы же сами понимаете. Поэтому все делалось так, как и должно быть в обществе. Порядок должен быть, потому что нужно поучиться. Вы же посмотрите, как за рубежом делают, там же не церемонятся. Я считаю, что у нас не революция была, а просто мятеж. Ольга Коршун:

В интернете наткнулась на статью, где критикуют артистов, которые участвуют, в таких концертах, как «Дожинки», Александрия и Купалье. Мол, таким образом поддерживают «режим», за это еще деньги получают. Как вы относитесь к такой критике? «Дожинки» люди заслужили своей работой, своим отношением»

Владимир Провалинский:

Это просто пустые люди. Что критика? «Дожинки» люди заслужили своей работой, своим отношением, надо для людей праздник делать. Ольга Коршун:

Не все же выступать перед искушенной публикой. Мне кажется, что настоящий артист может выступать и перед обычными людьми, тружениками села, комбайнерами, механизаторами. Владимир Провалинский:

Любой артист обязан, нет ничего в этом зазорного. Ты должен и на полях выступать, я в цехе когда-то выступал. Завод Машерова, который на Козлова, в цеху много людей собралось, я там концерт свой давал, выступал в цеху. Когда ты смотришь в глаза, люди стоят, а ты поешь, это же восхищаться нужно и любить нужно. Вообще, нужно относиться к государству так, как требует Александр Григорьевич. Если Александр Григорьевич требует, ему виднее, как поступить и как сделать. Нашей стране повезло иметь такого Президента. Это мое убеждение. Оно останется у меня и в моем сердце. Я его знаю как человека, мне приходилось с ним общаться и разговаривать. Когда мне было тяжело, он мне тоже руку протянул.

Ольга Коршун:

Что это за история? О помощи Президента Владимир Провалинский:

Когда мне ставили диагноз века, вы же знаете, что это такое. Ольга Коршун:

Онкология? Владимир Провалинский:

Да, когда ставили, потом он мне сказал, что надо делать то-то. Я не хотел делать. Я говорю: «Нет, давайте я потом скажу». Он все равно меня убедил. Я сделал, он мне помог. Если бы не он, мы бы с вами не разговаривали. Ольга Коршун:

Александр Лукашенко принял участие в спасении вашей жизни.