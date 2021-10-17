На рождение малыша белоруски решаются всё позже. Что изменилось за 10 лет?

Новости Беларуси. О тех, кто дарит нам свою любовь и заботу, нежность и теплоту. Самый добрый праздник на неделе отметили в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Слова признательности и восхищения – нашим мамам. Кстати, на рождение малыша белоруски решаются все позже – почти с 27 лет. Но, как показывает практика, у них отлично получается совмещать семью и работу. Да и с карьерой все в порядке. Среди руководителей – половина мам с детьми.