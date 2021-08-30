Лукашенко: непростая ситуация на Ближнем Востоке. Кто в этом виноват? Отчасти, может быть, и мы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает важным выработать общую консолидированную позицию в отношении ситуации в Афганистане. Об этом Президент заявил 30 августа на встрече с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
События в Афганистане и их последствия – одна из главных тем предстоящих саммитов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Они пройдут в середине сентября в Душанбе. В преддверии встреч Александр Лукашенко попросил посла высказать свое видение ситуации в Центрально-Азиатском регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня эта встреча очень важна в преддверии визита в Таджикистан, очень важна. Потому что все-таки вы обладаете большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден. Даже вы обладаете большей информацией, чем Соединенные Штаты Америки, которые непосредственно там работают. Ведь Эмомали Шарипович нас постоянно, десятилетиями, можно сказать, сколько я его помню и знаю, предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане. Мы так это все слушали, понимали (в мире везде непросто) и как рядовое событие, наверное, воспринимали. И насколько он оказался прав.
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Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины для такого поведения. Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты. Ну, отчасти, может быть, и мы. Потому что мы так сидели и думали, что нас это не касается и не коснется. А нет, все коснется.
Дипломат выразил благодарность нашему Президенту за внимание к этой проблематике и осведомленность в вопросах безопасности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире.
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