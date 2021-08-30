Лукашенко: непростая ситуация на Ближнем Востоке. Кто в этом виноват? Отчасти, может быть, и мы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня эта встреча очень важна в преддверии визита в Таджикистан, очень важна. Потому что все-таки вы обладаете большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден. Даже вы обладаете большей информацией, чем Соединенные Штаты Америки, которые непосредственно там работают. Ведь Эмомали Шарипович нас постоянно, десятилетиями, можно сказать, сколько я его помню и знаю, предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане. Мы так это все слушали, понимали (в мире везде непросто) и как рядовое событие, наверное, воспринимали. И насколько он оказался прав.

Александр Лукашенко: если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде

Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины для такого поведения. Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты. Ну, отчасти, может быть, и мы. Потому что мы так сидели и думали, что нас это не касается и не коснется. А нет, все коснется.