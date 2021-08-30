«Мы уже наизусть знаем эти адреса». Как в Минске борются с неплательщиками коммунальных услуг?

Новости Беларуси. Когда долг платежом красен. В столице насчитывается около 10 тысяч неплательщиков коммунальных услуг. Борьба с такими жильцами усилена. Городские службы сначала предупреждают, а потом идут на более строгие меры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Что грозит таким владельцам квартир и какую работу ведут специалисты – расскажет наш корреспондент Юлия Денисенко.

Жилец этой квартиры более полугода не платит коммуналку, на связь не выходит и дверь не открывает. Если задолженность за свет, воду, газ более месяца, о необходимости рассчитаться за услуги напоминают автодозвоном. Если на лицевом счете нет движения денежных средств до полугода, коммунальные службы идут на крайние меры. Недобросовестные жильцы будут лишены всех благ цивилизации.

Нашей съемочной группе удалось заснять приостановку подачи электроэнергии за неуплату. Если и это не заставит задуматься должника, он рискует лишиться своих квадратных метров. Но даже такие жесткие правила зачастую игнорируются.

Галина Ильницкая, начальник расчетно-справочного центра № 2 Партизанского района:

В случае образования задолженности (шесть и более периодов) расчетно-справочный центр направляет информацию с документами и расчетами в организации, которые осуществляют выселение либо отчуждение граждан из жилого помещения. В нашем районе выселением граждан занимаются «Минские городские общежития», а также отчуждение жилых помещений производит администрация района.

Борьба коммунальщиков с неплательщиками беспрерывна, местами даже отважна. Методы разные: от звонка до повестки. Возвращать долг государству сложно, но возможно. Ежемесячно специалисты контролируют ситуацию, выходя в рейды.

Нила Горбунова-Зубченко, юрисконсульт расчетно-справочного центра № 2 Партизанского района:

Собственник квартиры умерла, это ее внук здесь зарегистрирован. Наследственное дело открыто, но в наследство он не вступает и коммуналку не платит. Встретиться с неплательщиком совсем непросто. Кто-то отказывается вести беседу, кто-то в нетрезвом состоянии, а кто-то и вовсе не проживает по адресу. В любом случае без разрешения хозяина в дом не попасть. Зачастую коммунальщики ходят впустую.

Валентина Верощако, контролер водопроводного хозяйства абонентского района № 3:

В основном, если есть звонок, от домофона вызов – значит, домофон есть, может, он отключен. Часто приходим – домофон вообще не работает. И нам надо как-то попасть в подъезд. Каждый месяц так ходим, вот мы не перекрыли – в следующем месяце нас опять по этим адресам. Каждый месяц ходим, пока не попадем, не отключим. Мы уже наизусть знаем эти адреса. Специалисты добавляют: не так страшна сумма долга, как растущая из-за него пеня. Она всегда в разы больше. Это мониторят сотрудники подведомственных организаций. Неплательщиков берут на контроль с момента первой задолженности.