Около 1,3 млн белорусов прошли полный курс вакцинации. Почему эпидемиологи рекомендуют не затягивать?

Новости Беларуси. Эпидемиологи рекомендуют не затягивать с вакцинацией от COVID-19. Более 1 миллиона 600 тысяч белорусов уже получили первую дозу вакцины. Полный курс прошли около 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые высокие темпы в Минске. Пункты вакцинации открыты во всех районах столицы. Прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи. Пункты вакцинации работают в больницах, поликлиниках, также в крупных торговых центрах.

Мария Навышная, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В процесс вакцинации активно вовлекаются, участвуют лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями. Среди данной категории лиц привиты уже более 170 тысяч человек. Вакцинация у нас проводится по-прежнему с использованием вакцин российского производства «Спутник V» и Китайской Народной Республики Vero Cell. Мы советуем людям не затягивать с прохождением вакцинации, так как, пройдя вакцинацию, ты защищаешь не только себя, но и окружающих людей. Что касается профилактики, то, несмотря на прохождение вакцинации, необходимо продолжить часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.