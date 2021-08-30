Прямой эфир

Около 1,3 млн белорусов прошли полный курс вакцинации. Почему эпидемиологи рекомендуют не затягивать?

30 августа 2021 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эпидемиологи рекомендуют не затягивать с вакцинацией от COVID-19. Более 1 миллиона 600 тысяч белорусов уже получили первую дозу вакцины. Полный курс прошли около 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 1,3 млн белорусов прошли полный курс вакцинации. Почему эпидемиологи рекомендуют не затягивать?-1

Самые высокие темпы в Минске. Пункты вакцинации открыты во всех районах столицы. Прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи. Пункты вакцинации работают в больницах, поликлиниках, также в крупных торговых центрах.

Около 1,3 млн белорусов прошли полный курс вакцинации. Почему эпидемиологи рекомендуют не затягивать?-4

Мария Навышная, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В процесс вакцинации активно вовлекаются, участвуют лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями. Среди данной категории лиц привиты уже более 170 тысяч человек. Вакцинация у нас проводится по-прежнему с использованием вакцин российского производства «Спутник V» и Китайской Народной Республики Vero Cell. Мы советуем людям не затягивать с прохождением вакцинации, так как, пройдя вакцинацию, ты защищаешь не только себя, но и окружающих людей. Что касается профилактики, то, несмотря на прохождение вакцинации, необходимо продолжить часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

Около 1,3 млн белорусов прошли полный курс вакцинации. Почему эпидемиологи рекомендуют не затягивать?-7

Курс вакцинации против коронавируса завершили в том числе более 40 тысяч сотрудников организаций и ведомств. В их числе медработники, представители учреждений социального обслуживания и учебных заведений.

# Вакцинация # общество # Мария Навышная # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сольная программа и Президентский оркестр. Алёна Ланская проведёт большой концерт во Дворце Республики
30 августа 2021 11:23

Сольная программа и Президентский оркестр. Алёна Ланская проведёт большой концерт во Дворце Республики

Лукашенко: разговаривал с президентом Таджикистана про Афганистан. Очень много новой информации, которая в СМИ не слышна
30 августа 2021 10:50

Лукашенко: разговаривал с президентом Таджикистана про Афганистан. Очень много новой информации, которая в СМИ не слышна

Важны ширина сиденья и высота стула. Как выбрать детское кресло для учёбы?
30 августа 2021 07:52

Важны ширина сиденья и высота стула. Как выбрать детское кресло для учёбы?