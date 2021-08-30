Сольная программа и Президентский оркестр. Алёна Ланская проведёт большой концерт во Дворце Республики
Новости Беларуси. Девушка, которая поет. Она это делает, когда просыпается, когда готовится к утреннему эфиру или спешит, как сегодня, на репетицию сольного концерта во Дворец Республики. Ведь именно здесь ее голос в обрамлении скрипок флейт, альтов и саксофонов совсем скоро зазвучит с особой силой и красотой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра:
После нашего выступления на «Славянском базаре» у нас был отпуск. В этот отпуск мы с Аленой Ланской работали над ее сольной программой вместе с Президентским оркестром. Сегодня у нас первая корректурная репетиция, на которой мы уже поняли продукт, который покажем 7 сентября.
Что за волшебная дата, спросите вы? В жизни Алены Ланской она стала знаковой – ведь именно в этот день и появилась на свет будущая звездочка белорусской сцены. Сегодня за ее плечами не только многочисленные клипы и жизнеутверждающие синглы, а также опыт работы с мировой студией звукозаписи «Abbey Road» в Лондоне, «Евровидение» в Мальме, победы в телевизионных проектах и крупнейших международных конкурсах.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, телеведущая:
Признаюсь честно, этот концерт должен был состояться в прошлом году, так как он был приурочен к моему личному юбилею – 35-летию и 15-летию творческой деятельности. Тур небольших концертов по Беларуси проходил и проходит, а большого массового концерта не приходилось организовать. Сейчас я решила, что пора сделать такое мероприятие. Тот, кто не рискует, не пьет шампанского, почему бы и нет. Захотелось сделать праздник от души и для души. Мы заслужили хороший, качественный концерт, тем более очень хочется сделать нечто интересное, разнообразное. Та команда, которую я собрала, эти люди для меня важны тем, что они горят по собственному желанию. Мне очень хочется, чтобы публика, которая будет находиться в зале, в том числе была та, которая меня уважает, которой интересна я и моя философия жизни. Ведь то, что я буду рассказывать со сцены, будет услышано тогда в их сердцах.
Отсчет пошел – до грандиозного события в жизни самой молодой заслуженной артистки Республики Беларусь остается чуть больше недели, а дел невпроворот. К долгожданному мероприятию Алена подошла крайне ответственно.
Алена Ланская:
Я выступаю продюсером своего сольного концерта. Идея и концепция самого концерта принадлежат мне. Во всех сферах я веду контроль, начиная с рекламы и заканчивая балетом: кто в чем одет. Мне помогает моя команда, но главные решения принимаю я.
Команда у одной из самых ярких медийных персон отечественного шоу-бизнеса и вправду достойная: профи своего дела вместе прошли длинный творческий путь.
Виталий Кульбаков:
Мы уже более 10 лет сотрудничаем с Аленой на разных мероприятиях. Накопилось много репертуара в библиотеке оркестра, из этого репертуара состоит сольный концерт. Будет и много новых композиций. Они звучат в ротации, но оркестр только прикоснулся к ним.
Геннадий Сырокваш, саунд-продюсер:
Алена, сколько мы сотрудничаем? Лет 20?
Алена Ланская:
Мы давно уже сотрудничаем. Гена помогал мне делать несколько композиций в моем репертуаре.
Геннадий Сырокваш:
Причем на ранних этапах творческой деятельности.
Алена Ланская:
На этапах восхождения артистки. Песня «Полюса» была создана.
Геннадий Сырокваш:
Там еще был один трек какой-то, я вот слушаю и вспоминаю.
Алена Ланская:
Мы часто сотрудничаем на разовых проектах. Но сейчас есть уникальная возможность посотрудничать над большим материалом. Если ранее не было возможности какие-то креативные идеи внести, то сейчас свобода действий.
Пять новых образов артистки, оригинальная сценография, хореографический антураж и сюрприз от самой исполнительницы. Вечер обещает быть полным интриги. Мы постарались приоткрыть завесу тайны.
Виталий Кульбаков:
Есть такая интересная работа: мы будем совмещать номер, называется «Там, где клен шумит», где поет отец Алены на каком-то мероприятии. Мы хотим сделать интересную компиляцию. Будет выступать ее отец, соединится, перейдет плавно в выступление Алены. То есть свою игру совместим с видео.
Геннадий Сырокваш:
Будет блок песен, которые сделаны в двух стилях. Они будут отличаться от оригинальных, потому что сама фонограмма, условно говоря, сделана в танцевальном стиле, а оркестр будет играть более латиноамериканский. И это будет совмещаться.
Алена Ланская:
Есть интересные фишки, идеи в музыкальном отношении, в отношении самой сцены. И есть, конечно же, в отношении балета, который будет сопровождать все мероприятие. Могу только сказать, что будут необычные инструменты, необычное звучание. Инструменты, которые нравятся мне, у них есть нечто созвучное с душой.
Самый душевный концерт состоится уже в первый сентябрьский вторник.
Алена Ланская:
Дорогие друзья, уважаемые телезрители, приглашаю вас на первый свой сольный концерт в день моего рождения, который состоится 7 сентября во Дворце Республики в 19:00. Концерт для хорошего настроения, для души, для всех нас. Приходите!
После репетиции мы прогулялись по Минску и поговорили о сокровенном.
Анна Сушкова, корреспондент:
Какая была мечта в детстве?
Алена Ланская:
Конечно же, артисткой быть. Как иначе? Мне было, наверное, лет 10, по вечерам мы с мамой гуляли на улице, к нам иногда присоединялась соседка с параллельного подъезда. Она спросила у меня, кем ты хочешь стать? Я ей ответила, что артисткой. Но жизнь так устроена, что надо же серьезнее относиться к материальному миру. Когда заканчивала школу, родители настояли на том, чтобы я получила какое-то базовое образование. По этой причине я училась в экономическом колледже. Это были 90-е, серьезное отношение было к материальному. У меня скромная, обычная, среднестатистическая семья. Мы всегда на выходных ездили на дачу, копали картошку, не было такого серьезного понимания, что я стану артисткой. Я мечтала, но думали, что большинство детей перегорает, в дальнейшем занимаются чем-то другим. У меня как раз таки не перегорело.
Анна Сушкова:
Пройдя этот большой путь, что ты можешь сказать? Что все возможно? Или какая-то удача должна человека сопровождать? Что ты увидела на своем пути?
«Родители не видели меня учителем музыки». А вы знали, что Алена Ланская могла быть банкиром?
Алена Ланская:
Я верю в то, что мы выбираем, в каком месте родиться, наша душа при рождении все-таки определяет место, время рождения, мальчик это будет или девочка. Я верю, что внутри у каждого из нас есть сила. Важно правильно направить эту силу на то, что нужно тебе. Это не должно быть нечто негативное и деструктивное. То, что будет разрушать кого-то или причинять боль кому-то другому. Делай для себя самое лучшее, сосредоточься на этом. Именно в этот момент появляется вера в себя, в свой проект, в родных и близких, которые рядом с тобой. Именно тогда открывается возможность, притягиваются те люди, которые хотят помочь тебе в этом проекте. Нужно осознавать и понимать, что все в наших руках, никак иначе.
Со временем выяснилось, что Алена обладает не только прекрасным голосом и яркой внешностью, но и незаурядными организаторскими способностями.
Алена Ланская:
У меня уже был опыт участия в ведении мероприятий. Я уже работала телеведущей в одной интересной программе, а тут захотелось чего-то нового, наверное. Я сделала запрос в космос. Буквально через неделю-две мне позвонили из телеканала, пригласили на кастинг.
Так, сегодня она будит белорусов из студии «Нового утра» на телеканале РТР-Беларусь. Миссия приятная, но не столь простая, как может показаться на первый взгляд. Ведь знаменитая исполнительница уже три месяца в буквальном смысле живет без выходных. Откуда хрупкой красавице удается черпать силы?
Алена Ланская:
Я хочу признаться в любви белорусской земле в первую очередь, потому что именно я когда-то там далеко на небесах выбрала родиться здесь. Я очень люблю белорусскую землю, белорусские города, много гастролирую, вижу изюминку каждого города. Гродно – это нечто интересное, всегда креативное. Брест – это гостеприимство. Могилев – моя родина. Минск для меня источник энергии, здесь я работаю, двигаюсь, живу, создаю проекты. Мне нравится после насыщенного проекта, бессонных ночей уединиться где-нибудь здесь, в этом районе, где мы с вами сейчас гуляем, в какой-нибудь кафешке. Даже можно ничего не заказывать, просто чай, вкушать атмосферу, проникаться ей. Особенно, если это вечер субботы и у меня есть возможность без угрызений совести расслабиться, отдохнуть, надышаться этим воздухом. Особенно сейчас, когда у нас такое созидание в воздухе появилось. Природа потихоньку останавливается, но в этом тоже есть определенная своя красота.
Пройдите по любимым местам белорусской селебрити и вдохните свежий осенний воздух полной грудью. Ведь где-то на этих улицах и живет вдохновение.