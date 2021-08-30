Сольная программа и Президентский оркестр. Алёна Ланская проведёт большой концерт во Дворце Республики

Новости Беларуси. Девушка, которая поет. Она это делает, когда просыпается, когда готовится к утреннему эфиру или спешит, как сегодня, на репетицию сольного концерта во Дворец Республики. Ведь именно здесь ее голос в обрамлении скрипок флейт, альтов и саксофонов совсем скоро зазвучит с особой силой и красотой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра:

После нашего выступления на «Славянском базаре» у нас был отпуск. В этот отпуск мы с Аленой Ланской работали над ее сольной программой вместе с Президентским оркестром. Сегодня у нас первая корректурная репетиция, на которой мы уже поняли продукт, который покажем 7 сентября.

Что за волшебная дата, спросите вы? В жизни Алены Ланской она стала знаковой – ведь именно в этот день и появилась на свет будущая звездочка белорусской сцены. Сегодня за ее плечами не только многочисленные клипы и жизнеутверждающие синглы, а также опыт работы с мировой студией звукозаписи «Abbey Road» в Лондоне, «Евровидение» в Мальме, победы в телевизионных проектах и крупнейших международных конкурсах.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, телеведущая:

Признаюсь честно, этот концерт должен был состояться в прошлом году, так как он был приурочен к моему личному юбилею – 35-летию и 15-летию творческой деятельности. Тур небольших концертов по Беларуси проходил и проходит, а большого массового концерта не приходилось организовать. Сейчас я решила, что пора сделать такое мероприятие. Тот, кто не рискует, не пьет шампанского, почему бы и нет. Захотелось сделать праздник от души и для души. Мы заслужили хороший, качественный концерт, тем более очень хочется сделать нечто интересное, разнообразное. Та команда, которую я собрала, эти люди для меня важны тем, что они горят по собственному желанию. Мне очень хочется, чтобы публика, которая будет находиться в зале, в том числе была та, которая меня уважает, которой интересна я и моя философия жизни. Ведь то, что я буду рассказывать со сцены, будет услышано тогда в их сердцах. Отсчет пошел – до грандиозного события в жизни самой молодой заслуженной артистки Республики Беларусь остается чуть больше недели, а дел невпроворот. К долгожданному мероприятию Алена подошла крайне ответственно.

Алена Ланская:

Я выступаю продюсером своего сольного концерта. Идея и концепция самого концерта принадлежат мне. Во всех сферах я веду контроль, начиная с рекламы и заканчивая балетом: кто в чем одет. Мне помогает моя команда, но главные решения принимаю я. Команда у одной из самых ярких медийных персон отечественного шоу-бизнеса и вправду достойная: профи своего дела вместе прошли длинный творческий путь. Виталий Кульбаков:

Мы уже более 10 лет сотрудничаем с Аленой на разных мероприятиях. Накопилось много репертуара в библиотеке оркестра, из этого репертуара состоит сольный концерт. Будет и много новых композиций. Они звучат в ротации, но оркестр только прикоснулся к ним.

Геннадий Сырокваш, саунд-продюсер:

Алена, сколько мы сотрудничаем? Лет 20? Алена Ланская:

Мы давно уже сотрудничаем. Гена помогал мне делать несколько композиций в моем репертуаре. Геннадий Сырокваш:

Причем на ранних этапах творческой деятельности.

Алена Ланская:

На этапах восхождения артистки. Песня «Полюса» была создана. Геннадий Сырокваш:

Там еще был один трек какой-то, я вот слушаю и вспоминаю. Алена Ланская:

Мы часто сотрудничаем на разовых проектах. Но сейчас есть уникальная возможность посотрудничать над большим материалом. Если ранее не было возможности какие-то креативные идеи внести, то сейчас свобода действий.

Пять новых образов артистки, оригинальная сценография, хореографический антураж и сюрприз от самой исполнительницы. Вечер обещает быть полным интриги. Мы постарались приоткрыть завесу тайны. Виталий Кульбаков:

Есть такая интересная работа: мы будем совмещать номер, называется «Там, где клен шумит», где поет отец Алены на каком-то мероприятии. Мы хотим сделать интересную компиляцию. Будет выступать ее отец, соединится, перейдет плавно в выступление Алены. То есть свою игру совместим с видео.

Геннадий Сырокваш:

Будет блок песен, которые сделаны в двух стилях. Они будут отличаться от оригинальных, потому что сама фонограмма, условно говоря, сделана в танцевальном стиле, а оркестр будет играть более латиноамериканский. И это будет совмещаться. Алена Ланская:

Есть интересные фишки, идеи в музыкальном отношении, в отношении самой сцены. И есть, конечно же, в отношении балета, который будет сопровождать все мероприятие. Могу только сказать, что будут необычные инструменты, необычное звучание. Инструменты, которые нравятся мне, у них есть нечто созвучное с душой. Самый душевный концерт состоится уже в первый сентябрьский вторник. Алена Ланская:

Дорогие друзья, уважаемые телезрители, приглашаю вас на первый свой сольный концерт в день моего рождения, который состоится 7 сентября во Дворце Республики в 19:00. Концерт для хорошего настроения, для души, для всех нас. Приходите! После репетиции мы прогулялись по Минску и поговорили о сокровенном.

Анна Сушкова, корреспондент:

Какая была мечта в детстве? Алена Ланская:

Конечно же, артисткой быть. Как иначе? Мне было, наверное, лет 10, по вечерам мы с мамой гуляли на улице, к нам иногда присоединялась соседка с параллельного подъезда. Она спросила у меня, кем ты хочешь стать? Я ей ответила, что артисткой. Но жизнь так устроена, что надо же серьезнее относиться к материальному миру. Когда заканчивала школу, родители настояли на том, чтобы я получила какое-то базовое образование. По этой причине я училась в экономическом колледже. Это были 90-е, серьезное отношение было к материальному. У меня скромная, обычная, среднестатистическая семья. Мы всегда на выходных ездили на дачу, копали картошку, не было такого серьезного понимания, что я стану артисткой. Я мечтала, но думали, что большинство детей перегорает, в дальнейшем занимаются чем-то другим. У меня как раз таки не перегорело. Анна Сушкова:

Пройдя этот большой путь, что ты можешь сказать? Что все возможно? Или какая-то удача должна человека сопровождать? Что ты увидела на своем пути? «Родители не видели меня учителем музыки». А вы знали, что Алена Ланская могла быть банкиром?

Алена Ланская:

Я верю в то, что мы выбираем, в каком месте родиться, наша душа при рождении все-таки определяет место, время рождения, мальчик это будет или девочка. Я верю, что внутри у каждого из нас есть сила. Важно правильно направить эту силу на то, что нужно тебе. Это не должно быть нечто негативное и деструктивное. То, что будет разрушать кого-то или причинять боль кому-то другому. Делай для себя самое лучшее, сосредоточься на этом. Именно в этот момент появляется вера в себя, в свой проект, в родных и близких, которые рядом с тобой. Именно тогда открывается возможность, притягиваются те люди, которые хотят помочь тебе в этом проекте. Нужно осознавать и понимать, что все в наших руках, никак иначе. Со временем выяснилось, что Алена обладает не только прекрасным голосом и яркой внешностью, но и незаурядными организаторскими способностями.

Алена Ланская:

У меня уже был опыт участия в ведении мероприятий. Я уже работала телеведущей в одной интересной программе, а тут захотелось чего-то нового, наверное. Я сделала запрос в космос. Буквально через неделю-две мне позвонили из телеканала, пригласили на кастинг. Так, сегодня она будит белорусов из студии «Нового утра» на телеканале РТР-Беларусь. Миссия приятная, но не столь простая, как может показаться на первый взгляд. Ведь знаменитая исполнительница уже три месяца в буквальном смысле живет без выходных. Откуда хрупкой красавице удается черпать силы?