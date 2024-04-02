Лукашенко предложил открыть новый объект в Гродно: представь, в монастыре пожить!

Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Пока здесь чистое и ухоженно поле, без камней. А спустя несколько лет появится современная городская клиническая больница. Президент обозначил срок – два года. Для Гродно это очень актуальное решение проблемы. В двух городских больницах коечный фонд оптимизировали. А вторая вообще ютится в историко-культурном здании бывшего монастыря. Даже негде новое оборудование поставить. В общем, это моветон для современного облика белорусского здравоохранения.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Здесь нет возможности, где развиваться. Мы отсюда забираем больницу. Это будет передано городу. Учитывая недалеко от центра, я думаю, это будет вовлечено в оборот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, может, передано, не передано. А может, на этой базе, она же хорошая база, там что-то сделать – или общежитие, еще чего-то. Подумать, попытаться.

Владимир Караник:

Может быть, гостиничный комплекс, поскольку Гродно очень туристически привлекательный.

Александр Лукашенко:

Если и потребность нужна, да. Аккуратненько привести в порядок. Представь, в монастыре пожить!

Новый клинический центр компенсирует коечный фонд, позволит повысить качество медицинских услуг, а рядом 4-я больница. В итоге медицинский квартал станет многопрофильным стационаром, где практический опыт смогут приобретать и студенты Гродненского медуниверситета.