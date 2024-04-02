Лукашенко предложил открыть новый объект в Гродно: представь, в монастыре пожить!
Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.
Пока здесь чистое и ухоженно поле, без камней. А спустя несколько лет появится современная городская клиническая больница. Президент обозначил срок – два года. Для Гродно это очень актуальное решение проблемы. В двух городских больницах коечный фонд оптимизировали. А вторая вообще ютится в историко-культурном здании бывшего монастыря. Даже негде новое оборудование поставить. В общем, это моветон для современного облика белорусского здравоохранения.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Здесь нет возможности, где развиваться. Мы отсюда забираем больницу. Это будет передано городу. Учитывая недалеко от центра, я думаю, это будет вовлечено в оборот.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, может, передано, не передано. А может, на этой базе, она же хорошая база, там что-то сделать – или общежитие, еще чего-то. Подумать, попытаться.
Владимир Караник:
Может быть, гостиничный комплекс, поскольку Гродно очень туристически привлекательный.
Александр Лукашенко:
Если и потребность нужна, да. Аккуратненько привести в порядок. Представь, в монастыре пожить!
Новый клинический центр компенсирует коечный фонд, позволит повысить качество медицинских услуг, а рядом 4-я больница. В итоге медицинский квартал станет многопрофильным стационаром, где практический опыт смогут приобретать и студенты Гродненского медуниверситета.
Будут лечиться наши люди, взрослое наше население. Будет, наверное, новое оборудование, что-то новое. Конечно, мы радуемся и ждем открытия больницы.
Эта больница очень нужна будет городу, потому что здесь будет на новом современном уровне оказываться высококвалифицированная, высокоспециализированная помощь.
Наши пациенты должны быть в очень комфортных условиях. Не только пациенты, но и сотрудники.
Строительство клиники – это важный, но лишь один из моментов развития всего города. Губернатор докладывает: социальные обязательства выполнены. В области реализуются 114 инвестпроектов, а в рамках поручения Президента «один район – один проект» в 17 районах региона – 21 проект. Читайте здесь.
Читайте также:
Лукашенко: надо сделать медицину народной – всем доступно и одинаково!
Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно
Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали