Лукашенко дал врачам финансовый совет: должен работать за соседа хотя бы наполовину!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу врачам сказать уже сегодня публично. Мы пережили с вами так называемую пандемию, которая вылилась в коронапсихоз. Чуть с ума не посходили. Мы прошли ее достойно. Единственные в мире мы пошли этим путем. Плохо, хорошо, но сегодня вывод один. Если бы мы этим путем не пошли, нас бы не существовало. Нас бы не было. Мы не разбрасывали деньги с вертолета. Оставим это врачам, то, что мы им отдавали в пандемию. Люди у нас, опять же, прошло время, все это забыто. Многие говорят: вы знаете, врачей не хватает, медсестер не хватает и зарплата как-то маловата. Слушайте, ну сколько зарабатываем? Я же себе это не забираю, и Владимир Степанович не прячет здесь.

Мы стараемся вам помочь. Но если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину, за медсестру. Зарабатывайте, получайте эти деньги. Я еще раз обращаюсь к начальникам здравоохранения, образования, где бы там ни было, у чиновников тоже. Простой пример. Тоже же обижались – зарплата такая. Я вижу. Не российская, далеко не российская зарплата у наших чиновников. Я говорю: давайте договоримся так. Допустим, 120 человек горисполком – вот ваша зарплата на 120 человек. У них же постоянно 10 человек в штат не хватает, 8. Я у вас эти деньги, как раньше, забирать не буду. Раньше не хватает – вот ты не мог с бюджета их взять. Вот кто есть, тому и заплати. Я вам оставляю. У вас будет вместо 100 человек 60 – вот 40, эту зарплату забирайте и платите этим 60-ти.

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