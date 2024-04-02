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Лукашенко дал врачам финансовый совет: должен работать за соседа хотя бы наполовину!

02 апреля 2024 17:19
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Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Лукашенко дал врачам финансовый совет: должен работать за соседа хотя бы наполовину!-1

Современной государственности Беларуси несколько десятилетий. Мы все еще только набираем силу. А мир кардинально меняется. Транскорпорации диктуют волю большим странам и даже государственным союзам. Социально ориентированная и самостоятельная от влияния международных институтов страна в условиях глобальной турбулентности является вызовом.

Лукашенко дал врачам финансовый совет: должен работать за соседа хотя бы наполовину!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу врачам сказать уже сегодня публично. Мы пережили с вами так называемую пандемию, которая вылилась в коронапсихоз. Чуть с ума не посходили. Мы прошли ее достойно. Единственные в мире мы пошли этим путем. Плохо, хорошо, но сегодня вывод один. Если бы мы этим путем не пошли, нас бы не существовало. Нас бы не было. Мы не разбрасывали деньги с вертолета. Оставим это врачам, то, что мы им отдавали в пандемию. Люди у нас, опять же, прошло время, все это забыто. Многие говорят: вы знаете, врачей не хватает, медсестер не хватает и зарплата как-то маловата. Слушайте, ну сколько зарабатываем? Я же себе это не забираю, и Владимир Степанович не прячет здесь.

Мы стараемся вам помочь. Но если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину, за медсестру. Зарабатывайте, получайте эти деньги. Я еще раз обращаюсь к начальникам здравоохранения, образования, где бы там ни было, у чиновников тоже. Простой пример. Тоже же обижались – зарплата такая. Я вижу. Не российская, далеко не российская зарплата у наших чиновников. Я говорю: давайте договоримся так. Допустим, 120 человек горисполком – вот ваша зарплата на 120 человек. У них же постоянно 10 человек в штат не хватает, 8. Я у вас эти деньги, как раньше, забирать не буду. Раньше не хватает – вот ты не мог с бюджета их взять. Вот кто есть, тому и заплати. Я вам оставляю. У вас будет вместо 100 человек 60 – вот 40, эту зарплату забирайте и платите этим 60-ти.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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