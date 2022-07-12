Президент: социальная защита наших военных, вообще силовых структур будет усилена уже с будущего года

Алена Сырова, политический обозреватель: После развала Советского Союза Беларуси пытались внушить тезис о бесполезности содержания собственных вооруженных сил, бесперспективности профессии военного, но руководство молодой страны поступило в интересах ее жителей и, как показало время, не прогадало. Быть офицером сегодня почетно, и каждый, кто носит это звание, знает, что за ним стоит, и защищает эту нашу общую ценность – суверенную Беларусь. А белорусское государство поддерживает их. И будет впредь, заверил главнокомандующий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию Вооруженных Сил – главного гаранта суверенитета и независимости Беларуси, – была и остается неизменной. Должен вам сказать, что эта политика в плане социальной защиты наших военных, вообще силовых структур будет усилена уже с будущего года. Мы смогли противостоять оголтелому давлению на нас со стороны тех, кто желал государственного переворота через мятеж. Вы это все наблюдали. Вместе с истинными патриотами Беларуси мы сохранили мир в нашей стране. Однако события, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине.

Читайте также:

Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было»

«Мир прежним уже не будет». Лукашенко об угрозе большой войны

Лукашенко – военным: «крестоносцы» из НАТО вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска