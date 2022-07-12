Сколько соберут зерна белорусы в 2022-м? Прогноз вас порадует
Новости Беларуси. В условиях, когда миру грозит голод, обеспечить продуктами питания свой внутренний рынок становится задачей № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне.
В целом валовой сбор зерна в нынешнем сезоне в Беларуси ожидается примерно на 1,2 миллиона тонн больше прошлогоднего. Такой прогноз сделали в Минсельхозпроде. Погодные аномалии не повлияли на посевы в центральных и северных районах, только в Брестской и Гомельской областях, где столбик термометра то и дело бил рекорды в конце июня – начале июля, хлеба досушило. Прогноз на общий урожай по стране – 8,6 миллиона тонн зерна вместе с кукурузой.
Сейчас ведется уборка озимого ячменя. Уже обработана почти половина полей, засеянных этой культурой. Намолочено более 155 тысяч тонн нового урожая. Правда, 12 июля погода поставила жатву на паузу. Однако день простоя в поле все-таки не прошел даром – его использовали для награждения первых комбайнеров-тысячников. Например, в Минской области ими стали Николай Ситько и его помощник Юрий Неумывако из ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Там вырастили небывалый урожай озимого ячменя. С гектара получают 94 центнера.