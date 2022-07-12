Прямой эфир

Сколько соберут зерна белорусы в 2022-м? Прогноз вас порадует

12 июля 2022 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях, когда миру грозит голод, обеспечить продуктами питания свой внутренний рынок становится задачей № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне.  

Сколько соберут зерна белорусы в 2022-м? Прогноз вас порадует-1

В целом валовой сбор зерна в нынешнем сезоне в Беларуси ожидается примерно на 1,2 миллиона тонн больше прошлогоднего. Такой прогноз сделали в Минсельхозпроде. Погодные аномалии не повлияли на посевы в центральных и северных районах, только в Брестской и Гомельской областях, где столбик термометра то и дело бил рекорды в конце июня – начале июля, хлеба досушило. Прогноз на общий урожай по стране – 8,6 миллиона тонн зерна вместе с кукурузой.  

Сколько соберут зерна белорусы в 2022-м? Прогноз вас порадует-4

Сейчас ведется уборка озимого ячменя. Уже обработана почти половина полей, засеянных этой культурой. Намолочено более 155 тысяч тонн нового урожая. Правда, 12 июля погода поставила жатву на паузу. Однако день простоя в поле все-таки не прошел даром – его использовали для награждения первых комбайнеров-тысячников. Например, в Минской области ими стали Николай Ситько и его помощник Юрий Неумывако из ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Там вырастили небывалый урожай озимого ячменя. С гектара получают 94 центнера.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мир прежним уже не будет». Лукашенко об угрозе большой войны
12 июля 2022 16:32

«Мир прежним уже не будет». Лукашенко об угрозе большой войны

Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать всё, чтобы этой войны не было»
12 июля 2022 16:30

Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать всё, чтобы этой войны не было»

Белорусский дипломат Ирина Величко: только помня уроки истории, мы сможем противостоять попыткам обелить нацистов
12 июля 2022 16:28

Белорусский дипломат Ирина Величко: только помня уроки истории, мы сможем противостоять попыткам обелить нацистов