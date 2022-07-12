Сколько соберут зерна белорусы в 2022-м? Прогноз вас порадует

Новости Беларуси. В условиях, когда миру грозит голод, обеспечить продуктами питания свой внутренний рынок становится задачей № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне.

В целом валовой сбор зерна в нынешнем сезоне в Беларуси ожидается примерно на 1,2 миллиона тонн больше прошлогоднего. Такой прогноз сделали в Минсельхозпроде. Погодные аномалии не повлияли на посевы в центральных и северных районах, только в Брестской и Гомельской областях, где столбик термометра то и дело бил рекорды в конце июня – начале июля, хлеба досушило. Прогноз на общий урожай по стране – 8,6 миллиона тонн зерна вместе с кукурузой.