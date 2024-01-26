Лукашенко призвал вкладываться в прикладную науку: надо больше от жизни!

Как подчеркнул Александр Лукашенко, задача науки не только забота о людях, но и национальная безопасность. Беларусь – небольшое государство, у нас не так много ценных природных ресурсов, поэтому научный рациональный подход необходим. Но вкладываться нужно в прикладную науку и развивать те исследования, результаты которых востребованы уже сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо финансировать то, что нам сейчас надо. И, естественно, мне ученые всегда говорят: без изучения и продвижения фундаментальной науки невозможно. Но давайте фундаментализм двигать, который будет способствовать развитию этой прикладной тематики. Надо больше от жизни. Зачем нам фундаментальная, даже прикладная наука в тех отраслях, где школ у нас нет и вообще этим заниматься не будем, потому что это катастрофически дорого? Надо точно определяться, в каком направлении двигаться. Это я говорю и для организаторов нашей науки, и министра образования, и ВАК, чтобы они были настоящим чистилищем, чтобы ни в коем случае не пропускали абы что, як у народзе кажуць.

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