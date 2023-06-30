«У меня получилось погрузиться в эту атмосферу». Как Тула встретила участников «Поезда Памяти»?

В Ясной поляне, на родине Льва Толстого, сегодня сделал остановку «Поезд Памяти». Ребята увидели главное богатство знаменитого писателя – библиотеку в 22 000 книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем еще удивила одна из немногих усадеб, сохранившая свой исторический облик в наши дни? Узнаем из путевого дневника Анны Корольчук.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Программа их пребывания еще более интересная. Такое расширение географии позволит сплотить нам наши народы еще сильнее. Мы будем, как единое целое – а значит мы будем непобедимы.

– Приветствую вас в моей усадьбе «Ясная Поляна».

Анна Корольчук, корреспондент:

Музей-усадьба «Ясная Поляна» в Тульской области – это место паломничества тысяч любителей творчества русского классика Льва Толстого. Все хотят увидеть, что вдохновляло его на творчество. Здесь Толстой прожил около 50-ти лет: здесь родился и был похоронен. Родовое гнездо – это место создания около 200 произведений. Среди них самые известные – это романы «Анна Каренина» и «Война и мир».

Анна Корольчук:

Знаменитый писатель не любил роскошь и вел достаточно скромный образ жизни. Обстановка дома сохранилась с 1910 года. Здесь можно найти подлинную мебель, личные вещи и 22 тысячи книг, которые читал классик. Интересно, что во время Великой Отечественной войны все предметы пришлось эвакуировать в Томск, а фашисты оккупировали усадьбу на 45 дней. Когда отступали, подожгли дом, но его удалось потушить.

Кирилл Самойлов, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Понравилось очень сильно место: очень много растительности, дома старинные, хорошая атмосфера, очень приятная.

Анна Пекарь, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

У меня получилось погрузиться во всю эту атмосферу: ходить по дому, по улочкам, представлять, что когда-то давно здесь находилась семья Толстого.