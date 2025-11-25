Лукашенко на заседании Президиума ВНС озвучил повестку предстоящего собрания

Послание Президента, программа развития страны на ближайшие пять лет и кадровые вопросы – эти темы стали ключевыми на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное требование Александра Лукашенко – должна быть подготовлена содержательная часть предстоящего ВНС.

Сегодня, 25 ноября, рассматривался комплекс организационных вопросов, касающихся проведения предстоящего второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, которое состоится 18-19 декабря. В первый день глава государства обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Во второй – будет представлена программа социально-экономического развития на предстоящую пятилетку, которую ВНС предстоит утвердить. Документ базируется на семи ключевых приоритетах – обеспечении демографической безопасности, укреплении здоровья нации и поддержки семьи, развитии человеческого потенциала, создании комфортной среды для жизни, повышении конкурентоспособности, ускорение технологического прогресса и цифровой трансформации. Отдельный акцент – на развитии регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача нашего Президиума – подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания. Прежде всего необходимо сформировать повестку дня его заседания и определиться с докладчиками. Во-первых, планируется обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией. Ежегодно эти послания будут заслушиваться только на площадке ВНС. Во-вторых, собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Ключевые положения программы обсуждались на недавнем совещании правительством, рабочей группой из числа профильных специалистов. Состоявшаяся дискуссия дала возможность выслушать альтернативные точки зрения. Разумные предложения учтены. Как и ставилась задача, программа направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей. Она доработана, роздана делегатам и я бы очень просил, чтобы вы, члены Президиума, подумали, может, на рабочем совещании соберетесь и подумаете, как мы будем ее обсуждать и активно подключать наших делегатов к обсуждению этой программы. В-третьих, Всебелорусскому народному собранию необходимо решить кадровые вопросы. Конечно же, ВНС работает не первый год, но надо понимать, что такое пристальное к нему внимание и по сути, не только по форме, впервые. Поэтому надо вырабатывать (это не делается днями, неделями, может, потребуются и целые годы) сам стиль работы и Президиума, и ВНС навсегда.