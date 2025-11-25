Беларусь и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

В условиях стремительного роста в мире цифровых угроз и кибератак, вопросы информационной безопасности становятся приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне Беларусь и Узбекистан усиливают взаимодействие: стороны договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Соответствующий документ сегодня, 25 ноября, подписали профильные ведомства двух стран.

И это не просто формальность, а шаг к созданию эффективной системы совместного противодействия новым вызовам – с обменом опытом, технологиями и практическими наработками. В Минске делегация из Узбекистана находится впервые: специалисты центра кибербезопасности познакомились с разработками, созданными белорусскими IT-командами. Интерес партнеров из Средней Азии к белорусскому опыту закономерен: Минск последовательно укрепляет свою цифровую защиту, а новые договоренности открывают возможности для совместных проектов и обмена лучшими решениями.

Олимжон Мирзаев, директор Центра кибербезопасности (Узбекистан):

В Беларуси уже разработаны, существуют и внедрены в эксплуатацию национальные системы, такие как DPI-системы, то есть системы глубокого анализа трафика, есть такие разработки, как SIEM-системы – для мониторинга инцидента кибербезопасности Национальный центр обмена трафиком был создан 15 лет назад, и за это время система киберзащиты в стране значительно укрепилась. Сегодня по всей Беларуси работают более 20 специализированных организаций, которые отвечают за «кибергигиену» как государственного сектора, так и отечественных предприятий.

Под прицелом злоумышленников топливно-энергетический комплекс, связь, банковская система. Их цифровая инфраструктура ежедневно отражает десятки тысяч попыток несанкционированного доступа. Эти вызовы остаются актуальными и для Узбекистана. Поэтому во время встречи стороны уделили особое внимание возможностям совместных образовательных проектов и обмену опытом в подготовке специалистов по кибербезопасности.