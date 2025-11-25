В Беларуси прошло репетиционное Национальное исследование качества образования

В Беларуси масштабная проверка качества образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проведено репетиционное национальное исследование, которое должно показать, насколько современные школьники готовы решать реальные жизненные задачи, опираясь не только на учебники, но и на практические навыки. В проект включились более 20 тысяч подростков из всех регионов страны. Участники прошли тестирование сразу по четырем ключевым направлениям – читательской, математической, естественнонаучной и финансовой грамотности. Причем задания были выстроены в комбинированных форматах, максимально приближенных к повседневным ситуациям. Такое исследование станет основой для дальнейшего совершенствования образовательных подходов и подготовки к основному Национальному тестированию.

Даниил Хотькин, учащийся Гимназии № 56 Минска:

Там были различные вопросы. Например, ты читаешь текст, там описывается ситуация. Мальчик хочет собаку. Он много для этого делал, долго стремился к этому. В итоге родители согласились. Но у родителей по поводу выбора собаки различаются мнения. Мама считает, что собака должна быть породистая, а папа считает, что нет. И ты, проанализировав этот текст, должен был выбрать правильные ответы.

Алиса Романова, учащаяся Гимназии № 56 Минска:

Понравились задания на финансовую грамотность. И было интересно их выполнять. Ну, и задания в целом – надо подумать, посидеть. Но не сильно сложные. Исследование дает объективную оценку качества образования в стране. Итоги тестирования позволят определить, в каких регионах уровень функциональной грамотности находится на уверенно высоких позициях, а где требуется дополнительное внимание и корректировка подходов.