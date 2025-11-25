О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day

Будущие технологии связи будут строиться на основе применения искусственного интеллекта. Таким мнением поделился первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач на конференции о технологических трендах и инновациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодная конференция А1 Tech Day в четвертый раз объединила профессионалов, которые не просто следят за трендами, но и сами создают их, демонстрируя, как инновации переписывают правила бизнеса и преобразуют нашу реальность.

Искусственный интеллект активно меняет наш мир, и с каждым днем его влияние только растет. От бизнес-процессов до медицинских технологий – ИИ становится главным двигателем современных изменений, что открывает новые горизонты и возможности для всего человечества.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Каждый из нас, держа в руке смартфон, уже давно имеет доступ к искусственному интеллекту и может получить полный доступ к сервисам, на базе которых строятся его услуги. Простые модели бесплатные, более сложные платные, но тем не менее то, что делает искусственный интеллект, порой восхищает.

Конференция А1 Tech Day традиционно привлекла широкий круг участников: от разработчиков и системных архитекторов до руководителей IT-департаментов и бизнес-аналитиков. В 2025 году особое внимание было уделено вопросам искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных решений, кибербезопасности, а также перспективам развития 5G-технологий и их применению в различных секторах экономики. Так, директор по коммерческим вопросам компании А1 Юрий Левданский рассказал об искусственном интеллекте как о новой реальности бизнеса. Доказав, что компания держит руку на пульсе инноваций.