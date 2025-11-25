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О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day

25 ноября 2025 17:23
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Будущие технологии связи будут строиться на основе применения искусственного интеллекта. Таким мнением поделился первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач на конференции о технологических трендах и инновациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ежегодная конференция А1 Tech Day в четвертый раз объединила профессионалов, которые не просто следят за трендами, но и сами создают их, демонстрируя, как инновации переписывают правила бизнеса и преобразуют нашу реальность.

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day-2

Искусственный интеллект активно меняет наш мир, и с каждым днем его влияние только растет. От бизнес-процессов до медицинских технологий – ИИ становится главным двигателем современных изменений, что открывает новые горизонты и возможности для всего человечества.

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day-4

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Каждый из нас, держа в руке смартфон, уже давно имеет доступ к искусственному интеллекту и может получить полный доступ к сервисам, на базе которых строятся его услуги. Простые модели бесплатные, более сложные платные, но тем не менее то, что делает искусственный интеллект, порой восхищает.

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day-6

Конференция А1 Tech Day традиционно привлекла широкий круг участников: от разработчиков и системных архитекторов до руководителей IT-департаментов и бизнес-аналитиков. 

В 2025 году особое внимание было уделено вопросам искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных решений, кибербезопасности, а также перспективам развития 5G-технологий и их применению в различных секторах экономики. 

Так, директор по коммерческим вопросам компании А1 Юрий Левданский рассказал об искусственном интеллекте как о новой реальности бизнеса. Доказав, что компания держит руку на пульсе инноваций.

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day-8

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1:
Мы уже используем искусственный интеллект в кол-центре, для обработки звонков, для автоматического оповещения, мы анализируем поток клиентских данных. Мы уже достаточно давно используем искусственный интеллект в маркетинге, то есть все, что нарисовано, все, что создано, делается с помощью ИИ. 

Помимо насыщенной деловой программы, участники А1 Tech Day имели возможность ознакомиться с новейшими продуктами и сервисами, представленными на выставочных стендах, а также наладить полезные деловые контакты.

*На правах рекламы. 

# Реклама # Юрий Левданский # Павел Ткач

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