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Лукашенко: мы не только помогаем россиянам, мы не забываем и об украинцах

07 января 2023 17:58
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Новости Беларуси. Один из самых важных праздников года. Православные верующие отмечают Рождество Христово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно такие светлые праздники наш Президент проводит со своей большой семьей – нами, белорусами.

Александр Лукашенко затронул украинский вопрос на территории Свято-Елисаветинского монастыря.

Лукашенко: мы не только помогаем россиянам, мы не забываем и об украинцах-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно вас так сильно покритиковали, что вы совершили какую-то акцию и помогли людям, которые в этом нуждаются на фронте. Вы делаете правильно. Не обращайте внимание на десяток-другой проплаченных людей. И мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам. Вчерашний мой визит к военным, не скрывая, говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч сбежавших от войны только в прошлом году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране. Мы должны протягивать руку помощи, если мы на это способны, каждому, кто в ней нуждается.

Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. Подробности.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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