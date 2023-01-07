Лукашенко: мы не только помогаем россиянам, мы не забываем и об украинцах

Новости Беларуси. Один из самых важных праздников года. Православные верующие отмечают Рождество Христово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно такие светлые праздники наш Президент проводит со своей большой семьей – нами, белорусами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно вас так сильно покритиковали, что вы совершили какую-то акцию и помогли людям, которые в этом нуждаются на фронте. Вы делаете правильно. Не обращайте внимание на десяток-другой проплаченных людей. И мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам. Вчерашний мой визит к военным, не скрывая, говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч сбежавших от войны только в прошлом году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране. Мы должны протягивать руку помощи, если мы на это способны, каждому, кто в ней нуждается.

Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. Подробности.