Пустовой: мужской характер белорусской власти позволил сохранить настоящую Беларусь

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Пустовой: Украине уже поздно извлекать уроки из ошибок – это территория заморских желаний.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Пустовой: Украине уже поздно извлекать уроки из ошибок – это территория заморских желаний.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Цивилизационные пространства, политические системы, модели экономик – планетарное разнообразие. Его не растворишь в кислоте обезличенного глобализма. Мир другой. Люди верят своим традициям, а не пробиркам Колин Пауэлла. А живучесть всего этого многообразия определяется просто – остается только настоящее.
О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Нам предлагают квазирелигию, трансгуманизм, эпоху фейковой информации, матрицу сознания, генно-модифицированные продукты и человека такого же, уже созданы виртуальные метавселенные и даже реальные войны теперь прокси. В мире дефицит на настоящее. В обществе запрос на настоящее. Беларусь – страна настоящего. И завтра в стране праздник настоящих мужчин.
Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу.
Евгений Пустовой:
А ведь было такое, что мундир с погонами попытались замызгать девальвацией Победы, мужского стержня, превратить все это в пережиток, архаику. И только персонифицированная цисгендерность, простите – по-русски, мужской характер – белорусской власти позволил сохранить свою самость, настоящую Беларусь. Настоящее молоко, конфеты, настоящие отношения между людьми, настоящие ценности, настоящие профессии для настоящих мужчин.
Лукашенко: «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира».
Коучи страну не накормят и не защитят. Всю эту неделю Президент посвятил проблематике настоящих людей. Аграриев и военных. Без них-то никуда. Лишнее отвалится. Без орала и меча нет страны и общество растворится.
Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима еще придет!
Евгений Пустовой:
Есть такое либеральное самоназвание – «приличные люди». Околоинтеллигенты с космополитическим мышлением без знамени и роду, а теперь и половой идентичности. Так вот Беларусь – страна настоящих людей. Пена, как и флер – смываются историческими процессами. Почти безболезненно, как это произошло с нами пять лет назад. Или с кровью, как это происходит в близкой России. Просто фальшивки затмили настоящим людям не то что софиты – солнце. Но момент истины выводит настоящих людей на свет. Именно тогда они могут явить себя миру. Наша же страна убереглась от фейковых идей и ложного пути.
Лукашенко назвал простую формулу успешных отношений государства и бизнеса.
Даже в его начале при всей несмышлености государственности уберегли себя от 30 сребреников денежной философии капитализма. Первое знакомство после распада Союза, романтизм частной инициативы быстро растворился. Капитализм – это не сладкая и красивая жизнь. Это чаще всего конфликт интересов общества и олигархата, частного интереса и государственного. Когда чиновник оказывается на зарплате у бизнесмена, ничем хорошим это не заканчивается.
В начале 1990-х наше пространство испытало жесткий переход. Номенклатурщики за бесценок скупали общее наследие, бандиты легализовались в новый класс финансового истеблишмента (но криминальные рефлексы-то остаются), интеллигенция маргинализировалась. В лучшем случае инженеры превратились в челночников, а культурная среда – в бомонд обслуги: шутов для новых хозяев жизни. «Бригада» как запрос на «тему» и попытка мифологизации перед обществом и собой тех, кто из малиновых пиджаков добрался до высоких этажей бизнес-центров. При таких правилах даже счастливчики, обладавшие мелким или средним бизнесом, превращались в бесправный ресурс пищевой цепочки дикого (свободного) рынка.
Подробнее в видео.