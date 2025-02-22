Пустовой: мужской характер белорусской власти позволил сохранить настоящую Беларусь

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Пустовой: Украине уже поздно извлекать уроки из ошибок – это территория заморских желаний.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Цивилизационные пространства, политические системы, модели экономик – планетарное разнообразие. Его не растворишь в кислоте обезличенного глобализма. Мир другой. Люди верят своим традициям, а не пробиркам Колин Пауэлла. А живучесть всего этого многообразия определяется просто – остается только настоящее. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Нам предлагают квазирелигию, трансгуманизм, эпоху фейковой информации, матрицу сознания, генно-модифицированные продукты и человека такого же, уже созданы виртуальные метавселенные и даже реальные войны теперь прокси. В мире дефицит на настоящее. В обществе запрос на настоящее. Беларусь – страна настоящего. И завтра в стране праздник настоящих мужчин. Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Евгений Пустовой:

А ведь было такое, что мундир с погонами попытались замызгать девальвацией Победы, мужского стержня, превратить все это в пережиток, архаику. И только персонифицированная цисгендерность, простите – по-русски, мужской характер – белорусской власти позволил сохранить свою самость, настоящую Беларусь. Настоящее молоко, конфеты, настоящие отношения между людьми, настоящие ценности, настоящие профессии для настоящих мужчин. Лукашенко: «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира». Коучи страну не накормят и не защитят. Всю эту неделю Президент посвятил проблематике настоящих людей. Аграриев и военных. Без них-то никуда. Лишнее отвалится. Без орала и меча нет страны и общество растворится. Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима еще придет!