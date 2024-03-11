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Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года

11 марта 2024 08:28
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С начала 2024 года более 47 тысяч жителей ЕС побывали в Республике Беларусь по безвизу. Об это информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года-1

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

Среди них граждане Литвы (26 634), Латвии (9 853 гражданина и 2 384 негражданина) и Польши (8 879). В общей сложности с момента ввода безвизового порядка Беларусь посетили 848 356 иностранцев.

# Государственная граница Беларуси # общество

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