Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года

С начала 2024 года более 47 тысяч жителей ЕС побывали в Республике Беларусь по безвизу. Об это информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
С начала 2024 года более 47 тысяч жителей ЕС побывали в Республике Беларусь по безвизу. Об это информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси
Среди них граждане Литвы (26 634), Латвии (9 853 гражданина и 2 384 негражданина) и Польши (8 879). В общей сложности с момента ввода безвизового порядка Беларусь посетили 848 356 иностранцев.