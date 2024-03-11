Белоруску освободили из плена в Мьянме

Белоруску, которая отправилась на заработки в Мьянму, пришлось спасать из плена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробностями поучительной истории поделились наши дипломаты. Операция по освобождению и эвакуации соотечественницы длилась несколько месяцев.

Приехав в чужую страну, где ей обещали трудоустройство и неплохой доход, гражданка Беларуси оказалась в ловушке. Ее удерживали на закрытой территории под охраной вооруженных людей. История могла закончиться плачевно, если бы к делу не подключились сотрудники посольства Беларуси во Вьетнаме. Чтобы помочь женщине, задействовали все имеющиеся связи и контакты.