Белоруску освободили из плена в Мьянме

Белоруску, которая отправилась на заработки в Мьянму, пришлось спасать из плена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробностями поучительной истории поделились наши дипломаты. Операция по освобождению и эвакуации соотечественницы длилась несколько месяцев.
Приехав в чужую страну, где ей обещали трудоустройство и неплохой доход, гражданка Беларуси оказалась в ловушке. Ее удерживали на закрытой территории под охраной вооруженных людей. История могла закончиться плачевно, если бы к делу не подключились сотрудники посольства Беларуси во Вьетнаме. Чтобы помочь женщине, задействовали все имеющиеся связи и контакты.
Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме:
На прошедшей неделе на родину благополучно вернулась гражданка Республики Беларусь, попавшая на территории Республики Союз Мьянмы в ситуацию, угрожавшую ее жизни. Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороны Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможно без активных действий почетных консульств в Бангкоке и Янгоне, консультации с казахстанскими и российскими коллегами.
Не без трудностей, но операция по эвакуации белоруски на родину завершилась успешно. Очередное подтверждение того, что даже за пределами страны наши граждане остаются под защитой государства и всегда могут рассчитывать на помощь. Ну а тех, кто ищет легких денег, дипломаты предостерегают: прежде чем ехать на заработки за границу, необходимо все тщательно проверить и убедиться в легальности поступившего предложения.