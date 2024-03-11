Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Каждый преступник мечтает о том, чтобы его не поймали. В глубине души он понимает, что поступает нехорошо, и по этой причине старается действовать особенно тайно. Отчего поймать его – очень сложная задача. Но поймать мало – надо еще доказать его вину.

Вот почему следователи, а вместе с ними и мы так радуемся, когда нарушителя удалось поймать с поличным. Когда он уже не отвертится! А как это может быть? Когда его застали врасплох, на горячем, прямо на месте или в момент преступления. И тогда иных доказательств уже и не нужно.