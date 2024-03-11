Прямой эфир

Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали

11 марта 2024 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Каждый преступник мечтает о том, чтобы его не поймали. В глубине души он понимает, что поступает нехорошо, и по этой причине старается действовать особенно тайно. Отчего поймать его – очень сложная задача. Но поймать мало – надо еще доказать его вину.

Вот почему следователи, а вместе с ними и мы так радуемся, когда нарушителя удалось поймать с поличным. Когда он уже не отвертится! А как это может быть? Когда его застали врасплох, на горячем, прямо на месте или в момент преступления. И тогда иных доказательств уже и не нужно.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

Другие новости рубрики

Все новости
Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года
11 марта 2024 08:28

Более 47 тысяч граждан ЕС въехали в Беларусь без виз с начала 2024 года

Масленичная неделя началась 11 марта в Беларуси
11 марта 2024 08:23

Масленичная неделя началась 11 марта в Беларуси

3920 юношей и девушек получат первые паспорта в торжественной обстановке
11 марта 2024 08:16

3920 юношей и девушек получат первые паспорта в торжественной обстановке