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Дни «Мосфильма» проходят в Бресте – мероприятия посвящены 100-летию студии

04 апреля 2024 19:01
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Дни «Мосфильма» проходят в Бресте. Мероприятия приурочены к 100-летней годовщине создания киностудии и вековому юбилею белорусского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю южный город Беларуси посетил народный артист России Игорь Угольников.

Дни «Мосфильма» проходят в Бресте – мероприятия посвящены 100-летию студии-1

Продюсер фильма «Брестская крепость» побывал в местах, где велись съемки этой картины и пообщался с белорусскими школьниками. Артист проникся духом памятного комплекса и высказал мнение, что со строительством молодежного центра сердце Брестской крепости оживает и крепнет.

Дни «Мосфильма» проходят в Бресте – мероприятия посвящены 100-летию студии-4

Игорь Угольников, народный артист России:
Ранее для меня и для вас это был некий мемориал, в который мы приходили вспоминать и поклониться. А теперь это будет живое место. Здесь будут люди учиться, воспитываться и вбирать в себя эту энергию истории. И уж они точно из этого места будут выходить другими.

Завершилась череда мероприятий творческой встречей со зрителями в одном из кинотеатров. Финальной точкой событийного дня стал просмотр фильма «Брестская крепость».

# Кино # общество # Игорь Угольников

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