Дни «Мосфильма» проходят в Бресте – мероприятия посвящены 100-летию студии

Дни «Мосфильма» проходят в Бресте. Мероприятия приурочены к 100-летней годовщине создания киностудии и вековому юбилею белорусского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю южный город Беларуси посетил народный артист России Игорь Угольников.

Продюсер фильма «Брестская крепость» побывал в местах, где велись съемки этой картины и пообщался с белорусскими школьниками. Артист проникся духом памятного комплекса и высказал мнение, что со строительством молодежного центра сердце Брестской крепости оживает и крепнет.

Игорь Угольников, народный артист России:

Ранее для меня и для вас это был некий мемориал, в который мы приходили вспоминать и поклониться. А теперь это будет живое место. Здесь будут люди учиться, воспитываться и вбирать в себя эту энергию истории. И уж они точно из этого места будут выходить другими.

Завершилась череда мероприятий творческой встречей со зрителями в одном из кинотеатров. Финальной точкой событийного дня стал просмотр фильма «Брестская крепость».