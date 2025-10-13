Скинулись подъездом на детскую площадку – в чём плюсы? Преимущества назвали в Мингорисполкоме

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

Более того, это стимул 10 % гражданских инициатив, где нужно оплатить инициатору. Есть же варианты, по крайней мере, мы в городе предусмотрели, что может оплатить юридическое лицо. Только об этом люди должны знать, что эту площадку поставили, заменили оборудование после того, как это отработало 20-25 лет с их участием. Они предложили, что здесь нужна такая горка, такая песочница, но для этого просто какое-то усилие над собой сделали, чтобы это появилось.

Это уже тот стимул, когда участвует население всеми возможными способами. Пускай это вышли 20 человек, 15 человек во двор, которые поработали вместе с коммунальщиками по установке. Ну, что можно. Понятно, что есть же техника безопасности и так далее. Есть прекрасные примеры уже первых реализованных этих инициатив в городе Минске, когда люди просто сбрасывались в чате деньгами, инициаторы собирали. Конкретный счет был по суммам: кто и сколько. Отчитывались, смотрели, чтобы этого хватило на 10 %, но они больше сдали – 14 %. Конечно, отношение другое. Гордость у этих людей – не передать словами.

Алена Сырова, СТВ:

Ну и отношение к тому, что получили, совершенно другое.

Артем Цуран:

Да, это уже и отношение. А что касается деревьев. Вот пример был: в микрорайоне Зеленый Луг люди обратились на встрече с трудовым коллективом. Старые тополя, боимся, что могут от ветра упасть. Пришел зеленстрой, обследовал. Там было, по-моему, 9 деревьев. Три признали вероятно опасными, что уже их нужно удалять. Два – обрезка, остальные все в порядке, но только так.

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