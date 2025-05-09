Подвиг партизанского движения! Рассказываем историю Здитовской обороны

1418 дней и ночей огромная Советская армия противостояла врагу. Но уникальность Великой Отечественной еще и в невероятно мощном и массовом народном сопротивлении. Огромные масштабы этого движения по-настоящему проявились на нашей земле. Ведь неслучайно за Беларусью закрепилось название «Республика-партизанка». Об уникальном эпизоде весны 1944-го, который вошел в историю, как Здитовская оборона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Центр деревни Здитово. До реки, которая стала линией фронта для местных жителей в 1944-м, меньше километра. Ослепительно белоснежный монумент красноречивее любых слов. О большом подвиге односельчан местные помнят, а судьбы своих героев бережно хранят в рукописном альбоме с фотографиями. Елена Жукович полжизни посвятила, чтобы узнать о каждом, чье сердце обожгла война.

Елена Жукович, жительница деревни Здитово:

Я посетила каждый дом нашей деревни, это около 400 домов. Я вела большую работу. Собрала фотографии. И я нашла о каждом, где он воевал. Первые партизанские отряды в этих местах, в непроходимых лесах и топях Споровских болот, начали появляться уже в июле 1941-го. В леса уходили целыми семьями. Ветеран Великой Отечественной войны Нина Довгун вспоминает, как 16-летней девочкой отправилась помогать партизанам в Споровские болота. Ухаживала за ранеными, заботилась о быте наравне со взрослыми. Ветерану Великой Отечественной войны Нине Довгун из Дрогичина исполнилось 100 лет.

К 1943-му Здитово и Спорово станут центрами партизанского сопротивления Брестской области. Отдельные отряды объединят в бригады, появится одно из крупнейших партизанских соединений. В 1944-м именно ему предстоит дать отпор разъяренным фашистам, которые решились все-таки окружить «народных мстителей». Хотя до этого боялись даже оставаться ночевать поблизости.

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:

Почему удар пришелся на деревню Здитово? Потому что это была единственная дорога в эту споровскую зону. Географическое положение таково. С одной стороны, огромное Споровское озеро, с другой стороны – непроходимые дороги. Единственным соседом Спорово является деревня Здитово. Здитовская оборона продолжалась на протяжении семи дней – фашисты не могли справиться с переправой. Партизаны знали, за ними придут – вырыли рвы и дзоты, запаслись боеприпасами, да и позиции оказались куда выгоднее противника. Но гитлеровцы превосходили численно, а после первой неудачной попытки форсирования реки обрушили весь свой гнев авиацией. Атаки не прекращались изо дня в день неделю.

Из дневника Николая Докучаева, бывшего командира роты партизанского отряда имени А. В. Суворова, участника Здитовской обороны:

Значит, мы им показали, что такое партизаны и что их не застращаешь простым оружием, а подавай десятки боевых самолетов, которые им теперь так нужны на фронте. А Красная армия им сыплет в хвост и в гриву! Партизаны контролировали дороги, в которых так нуждался враг под конец войны, а главное, защищали более 10 тысяч мирных жителей, которые укрылись в лесах. После недели обороны не осталось практически боеприпасов и защитники решили отступить в леса. Фашисты, чьи потери исчислялись сотнями, отомстили, оставив на месте деревень пепелище. Смерть каждому, кто не успел скрыться, – с лица Земли стерли каждый дом.