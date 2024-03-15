Лукашенко: наш госдолг не превышает 32% ВВП, в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Принимая любое решение, в идеале каждый должен понимать, какими будут его последствия. Поэтому особенно щепетильно подходили к внесению поправок в Конституцию уже после кризиса 2020-го, когда стало понятно, что время требует от нас созидательных изменений. Кстати, в этом же зале на высшем уровне по каждому положению Основного закона государства шли баталии и жаркие споры, но консенсуса удалось достичь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди увидели, что возросли риски потери института традиционной семьи, наших нравственных установок, исторической памяти, и поставили эти ценности под защиту на высочайшем уровне – уровне Основного закона. Понятно, что мало прописать в правовых новеллах гарантии, ответственность, полномочия и так далее. Надо сделать их реальной практикой. Мы делаем все, что было обещано 30 лет назад. И то, что мы обещали, по большому счету выполнили. Потому что есть с кого спросить и кому ответить. Мы конституционно закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения. Позвольте несколько цифр и фактов, а выводы сделайте сами. За эти три десятилетия денежные доходы населения выросли более чем в 9 раз (по сравнению с серединой 1990-х), а зарплата – в 12 раз. Вы помните, какая гиперинфляция была у нас после развала Советского Союза. Сегодня ее уровень не превышает 6 %. Растет обеспеченность граждан жильем: количество квадратных метров в расчете на одного жителя увеличилось в 1,6 раза. Мы относимся к странам с высоким уровнем человеческого развития. Белорусы признаны высокоинтеллектуальной нацией.