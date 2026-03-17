Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

17 марта торжественно открылась XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Она развернулась в административном комплексе на проспекте Победителей. Это настоящий рай для любителей литературы. Представлено около полутысячи экспонентов из 23 стран. Новинки презентуют издатели из Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, КНДР, ОАЭ и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на протяжении многих лет экспозиция является долгожданным и значимым событием в сфере литературы и книгоиздания, объединяя профессионалов и любителей печатного слова из разных уголков земного шара.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что приуроченный к 35-летию СНГ книжный форум укрепит потенциал международного сотрудничества, откроет новые имена и представит яркие проекты, направленные на развитие издательского дела и популяризацию духовно-нравственных ценностей Содружества.

Одна из центральных тем – 35-летие Содружества Независимых Государств. Для стран-участниц подготовлено отдельное пространство со знаковыми изданиями, фотографиями культурных объектов и национальными сувенирами. О XXXIII Минской книжной выставке-ярмарке рассказал Денис Езерский. Каждый день форума посвятят одной из стран СНГ – с презентациями, встречами и литературными проектами. Кроме того, на выставке презентуют сборник произведений Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича, которые переведены на языки государств СНГ.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

Книга создавалась в общении с переводчиками из других стран Содружества Независимых Государств. Мы были в переписке. Во-первых, мы отдавали переводы тем, кого уже знали раньше. Кто-то из них был в Беларуси, например, как Флора Наджи. Она осуществила и многие другие переводы Владимира Короткевича и переводы других писателей, и классиков и современников. Мы доверяем этим переводчикам, дружим с ним и считаем, что это книга, которую увидят и в странах Содружества Независимых Государств.

В Год белорусской женщины впервые на выставке свой стенд подготовил Белорусский союз женщин. Там представлены книги о выдающихся дамах в истории нашей страны. Также запланированы встречи с начинающими и опытными писательницами, которые являются представительницами союза женщин.