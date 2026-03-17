Международная книжная выставка открывается в Минске

Презентация книжных новинок, творческие встречи и литературный перформанс. XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 17 марта и будет работать до 22-го числа. Свои стенды представят более 500 участников из 22 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Творческие встречи и литературный перфоманс! Как готовились к открытию – читайте здесь.

Одна из центральных тем – 35-летие Содружества Независимых Государств. Для стран-участниц подготовлено отдельное пространство со знаковыми изданиями, фотографиями культурных объектов и национальными сувенирами. Каждый день форума посвятят одной из стран СНГ – с презентациями, встречами и литературными проектами. К выставке белорусские издатели подготовили сборник произведений классиков на всех языках Содружества.

Ирина Федорова, заместитель директора издательства «Беларусь»:

Одна из новинок – это наши классики на языках стран Содружества. Якуб Колас, Купала и Богданович. Казалось бы, хрестоматийные вещи, всего три стихотворения. Это не просто подстрочный перевод, это действительно стихи.

