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Международная книжная выставка открывается в Минске

17 марта 2026 06:00
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Презентация книжных новинок, творческие встречи и литературный перформанс. XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 17 марта и будет работать до 22-го числа. Свои стенды представят более 500 участников из 22 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие встречи и литературный перфоманс! Как готовились к открытию – читайте здесь.

Международная книжная выставка открывается в Минске-2

Одна из центральных тем – 35-летие Содружества Независимых Государств. Для стран-участниц подготовлено отдельное пространство со знаковыми изданиями, фотографиями культурных объектов и национальными сувенирами. 

Каждый день форума посвятят одной из стран СНГ – с презентациями, встречами и литературными проектами. К выставке белорусские издатели подготовили сборник произведений классиков на всех языках Содружества.

Международная книжная выставка открывается в Минске-4

Ирина Федорова, заместитель директора издательства «Беларусь»:
Одна из новинок – это наши классики на языках стран Содружества. Якуб Колас, Купала и Богданович. Казалось бы, хрестоматийные вещи, всего три стихотворения. Это не просто подстрочный перевод, это действительно стихи.
 

Международная книжная выставка открывается в Минске-6

Мастер-классы, презентации, встречи с авторами и интерактивные площадки – вход свободный. Добраться до выставочного центра можно на поэтическом автобусе – символе форума. В пути пассажиры услышат строки известных литературных произведений.

# Выставка # Книги

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