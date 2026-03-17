22 страны-участницы – о XXXIII Минской книжной выставке-ярмарке рассказал Денис Езерский

На неделе столица станет центром притяжения для любителей литературы и представителей книжной индустрии. 17 марта стартует XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка ( подробности читайте здесь ). Что увидят посетители, чем будут удивлять издатели и какова главная миссия мероприятия? Об этом рассказал гость.

Денис Езерский, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Новинок будет много. Отличаться она будет прежде всего количеством стран-участниц. Их больше, по сравнению с предыдущими годами. У нас больше локаций для возможности презентовать. С учетом того, что год обязывает, выставка посвящена 35-летию стран СНГ, но еще и Году белорусской женщины. Поэтому всех посетителей ждут еще и встречи с очаровательными, красивыми, замечательными, талантливыми женщинами, которые будут на этом стенде презентовать свои новинки, свое творчество. Это тоже особый момент.

Мы в этом году делаем упор на связь и работу с теми, кто работает над книгой. Если в прошлом году мы акцентировали внимание в том числе экспонентов, в этом году мы сделаем упор, чтобы эта выставка была полезна и тем, кто работает над книгой. Это издатели, производители, распространители. Потому что век цифровых технологий и искусственного интеллекта тоже е влияет на эту отрасль. Книжная отрасль должна быть готова воспринимать все возможные информационно-технологические новинки, брать их на вооружение, смотреть, что можно применять сегодня. Я думаю, что для всех категорий – для тех, кто ищет книгу в подарок или для себя почитать, для профессионалов – они найдут на выставке для себя много интересного.

Юлия Самусенко, ведущая:

Сколько стран и издательств примут участие в этом году на выставке?